عماد الدين حسين: قانون الأسرة على رأس مناقشات الحوار الوطنى الخميس

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه سيتم مناقشة مشكلات ما بعد الطلاق ضمن المحور المجتمعي في الحوار الوطني يوم الخميس المقبل.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحوار الوطني"، مع الإعلامية آية عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن استقرار الأسرة المصرية أساس الأمن القومي المصري، وللأسف معدلات الطلاق مرتفعة بسبب تراجع القيم، والتغيرات التي أدخلتها “السوشيال ميديا” في حياتنا.

قانون الأسرة والحماية الاجتماعية سيكون في صلب المناقشات

وأشار إلى أن قانون الأسرة والحماية الاجتماعية سيكون في صلب مناقشات يوم الخميس وبعض التوصيات سيتم إرفاقها بالقانون لزيادة دعم الأسرة.