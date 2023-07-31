الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عماد الدين حسين: قانون الأسرة على رأس مناقشات الحوار الوطنى الخميس

عماد الدن حسين
عماد الدن حسين

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنه سيتم مناقشة مشكلات ما بعد الطلاق ضمن المحور المجتمعي في الحوار الوطني يوم الخميس المقبل.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحوار الوطني"، مع الإعلامية آية عبدالرحمن، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن استقرار الأسرة المصرية أساس الأمن القومي المصري، وللأسف معدلات الطلاق مرتفعة بسبب تراجع القيم، والتغيرات التي أدخلتها “السوشيال ميديا” في حياتنا. 

قانون الأسرة والحماية الاجتماعية سيكون في صلب المناقشات

وأشار إلى أن قانون الأسرة والحماية الاجتماعية سيكون في صلب مناقشات يوم الخميس وبعض التوصيات سيتم إرفاقها بالقانون لزيادة دعم الأسرة. 

عماد الدن حسين الحوار الوطنى مناقشة مشكلات ما بعد الطلاق المحور المجتمعي معدلات الطلاق قانون الأسرة والحماية الاجتماعية المناقشات

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