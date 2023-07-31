الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أوسوريو: الحكم أخطأ باحتسابه ركلة الجزاء ومواجهة النصر صعبة

أوسوريو
أوسوريو

أعرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، عن غضبه بسبب حكم لقاء الفريق أمام الشباب السعودي اليوم الإثنين.

خسر الزمالك بهدف نظيف على يد الفريق السعودي ليشعل المجموعة الثالثة، قبل مواجهة النصر بعد قليل مع الاتحاد المنستيري.

وقال أوسوريو في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء:“الشوط الأول كان متكافئًا بين الفريقين، ولم يفرض أي فريق أسلوب لعبه على الآخر”.

أضاف: “غيرنا طريقة اللعب لـ4-3-3 للسيطرة على خطورة بانيجا، الحكم أخطأ باحتسابه ركلة الجزاء، مما أفقد لاعبينا التركيز”.

وتابع: “سيطرنا على اللقاء في الشوط الثاني، ولم ألعب بمهاجم صريح لرغبتي في الاستحواذ وصناعة الفرص”.

وأتم: “مواجهة النصر صعبة وأتمنى أن يكون الحكام أفضل حالًا من طاقم مباراة الشباب”.

وتصدر الشباب ترتيب المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط متفوقًا بنقطة واحدة على الزمالك، صاحب المركز الثاني، ويحل النصر السعودي في المركز الثالث بنقطة واحدة قبل مواجهته في وقت لاحق اليوم أمام الاتحاد المنستيري التونسي، الذي يتذيل الترتيب دون رصيد.

أوسوريو الزمالك الشباب الشباب السعودي وان كارلوس أوسوريو

الأكثر قراءة

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

أم الفنون.. المصرى القديم.. الموسِيقِىّ والمطرب الأول «2»

إبراهيم داود

نقطة زرقاء باهتة

وائل لطفي

النصر صبر ساعة

ماجد حبته

اجتماع الفصائل الفلسطينية

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان