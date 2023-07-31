أوسوريو: الحكم أخطأ باحتسابه ركلة الجزاء ومواجهة النصر صعبة

أعرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، عن غضبه بسبب حكم لقاء الفريق أمام الشباب السعودي اليوم الإثنين.

خسر الزمالك بهدف نظيف على يد الفريق السعودي ليشعل المجموعة الثالثة، قبل مواجهة النصر بعد قليل مع الاتحاد المنستيري.

وقال أوسوريو في المؤتمر الصحفي بعد اللقاء:“الشوط الأول كان متكافئًا بين الفريقين، ولم يفرض أي فريق أسلوب لعبه على الآخر”.

أضاف: “غيرنا طريقة اللعب لـ4-3-3 للسيطرة على خطورة بانيجا، الحكم أخطأ باحتسابه ركلة الجزاء، مما أفقد لاعبينا التركيز”.

وتابع: “سيطرنا على اللقاء في الشوط الثاني، ولم ألعب بمهاجم صريح لرغبتي في الاستحواذ وصناعة الفرص”.

وأتم: “مواجهة النصر صعبة وأتمنى أن يكون الحكام أفضل حالًا من طاقم مباراة الشباب”.

وتصدر الشباب ترتيب المجموعة الثالثة برصيد أربع نقاط متفوقًا بنقطة واحدة على الزمالك، صاحب المركز الثاني، ويحل النصر السعودي في المركز الثالث بنقطة واحدة قبل مواجهته في وقت لاحق اليوم أمام الاتحاد المنستيري التونسي، الذي يتذيل الترتيب دون رصيد.