محافظ جنوب سيناء يفوز بجائزة أفضل مسئول حكومي عربي لمدينة سياحية

فاز محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فوده، بجائزه أفضل مسئول حكومي عربي لمدينه سياحية، خلال مشاركته في فعاليات المنتدى العربي الثالث للسياحة والتراث بسلطة عمان.

ويشارك في المنتدى المنعقد خلال الفترة من 28 يوليو 2023 إلى 1 اغسطس 2023، عدد كبير من الاعلاميين ورجال السياحه ورجال الاثار العرب.

ويشارك محافظ جنوب سيناء، في المنتدى تلبية للدعوة الكريمة من رئيس الاتحاد العربي للإعلام السياحي ، وذلك من اجل الترويج السياحي والاستثماري لمدن جنوب سيناء والتسويق السياحي لمعالم مدينه شرم الشيخ .

ومنح المنتدى “فودة” هذه الجائزة لجهوده في تنميه القدرات السياحيه لمدينه شرم الشيخ، مما جعلها قبله للسياحه في منطقه الشرق الاوسط ونجاحها الباهر فى استضافه العديد من الفاعليات والمؤتمرات الدوليه بشهادة دولية من كافة المشاركين من مختلف الجنسيات، وعلى رأس هذه المؤتمرات مؤتمر المناخ العالمي كوب 27.

وفازت مدينه شرم الشيخ، بجائزه أفضل فاعلية للسياحة المستدامه (مؤتمرالمناخ كوب 27 - شرم الشيخ - مصر)، وذلك خلال فعاليات المنتدى العربي الثالث للسياحة والتراث بحضور كوكبة من رجال السياحة والإعلام والاستثمار العرب، وذلك لنجاحها الباهر في تنظيم واستضافه مؤتمر المناخ كوب 27 اواخر العام الماضي وسط اشاده عالميه متميزه، مما جعلها درة التاج السياحى في المنطفة العربية والشرق الأوسط ، وقد تسلم الجائزة اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء.