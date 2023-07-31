الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة عاطل لاتهامه بسرقة توك توك بالإكراه للجنايات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت نيابة حدائق القبة، اليوم الاثنين، إحالة عاطل لمحكمة الجنايات؛ لاتهامه بسرقة توك توك من صاحبه بالإكراه.

وذكر قرار الإحالة أن المتهم اعترف أمام جهات التحقيق  بنيابة حدائق القبة، بارتكابه واقعة سرقة مركبة توك توك من صاحبه تحت تهديد السلاح الأبيض بهدف بيعه والتربح منه.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة حدائق القبة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء على مركبة "توك توك" من أحد الأشخاص "قيادته" كرها عنه وإحداث إصابته بجروح باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

إحالة أحد الأشخاص أشخاص الأجهزة الأمنية التحقيق السلاح الأبيض

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