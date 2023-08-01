الثلاثاء 01 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أحمد محسن: إنشاء المجلس الوطني للتعليم يستهدف ربط المخرجات بسوق العمل

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن

أكد النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، أن إنشاء المجلس الوطنى التعليم يستهدف توحيد سياسات التعليم والتدريب بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل، لربط مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، والنهوض بالبحث العلمي.

وأوضح في بيان أن إنشاء المجلس الوطني للتعليم، يسعى لإعداد وصياغة الاستراتيجية الوطنية للتعليم والتدريب، ووضع آليات متابعة وتنفيذ بالتنسيق مع الوزارات، والجهات والأجهزة المعنية، وكذلك مراجعة وتحديث الأولويات الوطنية.

وقال النائب احمد محسن يستهدف المجلس أيضا متابعة منظومة التعليم والتدريب لتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء، مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، ووضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفني، بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية، والمناطق الصناعية والمشروعات القومية.

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