الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير البترول يتفقد أعمال التطوير بميناء الحمرا

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا

أكدت مصادر بوزارة البترول والثروة المعدنية، أن المهندس طارق الملا، وزير البترول، يرافقه وفد من الوزارة والهيئة العامة للبترول، يجري جولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير ميناء الحمرا البترولي.

جولة ميدانية للملا بميناء الحمرا البترولي 

وفي سياق متصل، فاز ميناء الحمرا البترولى بالعلمين بجائزة التميز لأفضل ميناء تخصصى على مستوى مصر لعام 2022 لتميزه في تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية ومعايير الأمن والسلامة، 

وتوجه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بالتهنئة والتقدير لكل كوادر شركة ويبكو والعاملين بالميناء، مؤكدًا أن هذا النجاح جاء نتيجة لجهودهم المخلصة في تنفيذ خطة القطاع لتطوير وتحديث الميناء بأعلى كفاءة، موضحًا أن تنفيذ خطة التطوير والتحديث غير المسبوقة والمشروعات الجديدة بالميناء تأتى في إطار استراتيجية تطوير البنية التحتية والموانئ البترولية الداعمة لدور مصر الإقليمى كمركز لتداول وتجارة البترول والغاز.

وأضاف "الملا" أن أعمال التطوير شملت زيادة قدرات وكفاءة الميناء بأحدث التكنولوجيات الرقمية ودعم منظومة السلامة في إطار تحويله لميناء متكامل، وذلك بالإضافة إلى ما يتم حاليًا من مشروعات توسعية جديدة لتزيد من قدراته مستقبلًا.

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