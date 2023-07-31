نائب محافظ البحيرة: ملتزمون بتطبيق خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على التزام المحافظة ومؤسساتها بتنفيذ توجيهات وقرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتطبيق خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء لمواجهة مشكلة انقطاع الكهرباء، والذى جاء فى ظل الارتفاع الشديد فى درجات الحرارة، الذى تواجهه مصر والعديد من بلدان العالم كظاهرة غير مسبوقة.

جاء ذلك خلال رئاستها لاجتماع المجلس التنفيذى لمحافظة البحيرة والذى عُقد اليوم، بقاعة الاجتماعات بمجمع دمنهور الثقافى بحضور اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسئولي شركات المرافق العامة والمشروعات الإنتاجية والمرور والحماية المدنية.

كما أكدت نائب محافظ البحيرة، ضرورة تطبيق تعليمات الدولة بكل دقة كلاً داخل نطاق مركزه، وإعداد تقارير وصور فوتوغرافية تتضمن تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء ومنع سرقة التيار الكهربي، مشددة على تفعيل كافة الإجراءات الخاصة بترشيد الكهرباء بكافة المبانى الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية، والإلتزام بغلق الإنارة الداخلية والخارجية للمبانى عقب إنتهاء مواعيد العمل، مشددة على تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة ودور العبادة "المساجد الحكومية والأهلية وملحقاتها والكنائس وملحقاتها"على أن يتم غلق الإنارة والتكييفات بعد الإنتهاء من الصلاة وضبط درجات الحرارة في التكييفات المركزية بالمولات التجارية الكبرى على 25 درجة ومنع الإنارة المستخدمة في افتتاح المحلات الجديدة، مع إغلاق إنارة واجهات المحلات، وإطفاء لوحات الإعلانات فى الشوارع، والاكتفاء بالإضاءة الداخلية فقط للمحلات.

كما وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بالمتابعة المستمرة لمدى الالتزام بجميع القرارات الصادرة فى هذا الشأن.

وشددت نهال بلبع، على ضرورة تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء، الخاصة باعتبار يوم الأحد من كل أسبوع اعتبارا من أول أغسطس يوم عمل من المنزل، وعلى رئيس كل مصلحة ومديرية أو جهة حكومية إصدار توجيهات مسبقة للعاملين طرفه يوم الخميس باعتباره آخر أيام العمل فى الأسبوع عن الأعمال المكلف بها العاملين يوم الأحد وتوزيع المهام والأدوار المكلفين بها ومتابعة تنفيذ هذه التكليفات يوم الإثنين مع تفعيل آليات لتقييم الأداء.

كما وجهت باستمرار استبدال العدادات القديمة بعدادات كودية مسبقة الدفع، والالتزام بمتابعة وجود مصدر كهربائي بديل ببنوك الدم، وكذا شددت على منع التوصيلات الكهربائية المخالفة والحد من استخدام المولدات التي تعمل بالسولار والتي تستخدم بقاعات المناسبات، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية لمتابعة تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بالتنسيق مع شركة الكهرباء.

وأشارت نائب المحافظ إلى أن الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار التعليمات الخاصة بترشيد استهلاك الكهرباء هي رئاسة مجلس الوزراء، لافتة إلى أنه تم الإعلان عن جداول منظمة لكل محافظة متضمنة توقيتات ومناطق تخفيف الأحمال مع الأخذ فى الاعتبار استمرار وانتظام العمل بالمراكز التكنولوجية الموجودة بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين واستقبال طلباتهم.

هذا وقد وجهت نهال بلبع، شركة الكهرباء ومديريات الصحة والشباب والرياضة والأوقاف والكنيسة ومسئولى المحال العامة بإعداد تقارير دورية تتضمن متابعة تنفيذ توجيهات الدولة بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء.