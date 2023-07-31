الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"ولا حاجة".. إيهاب توفيق يطرح برومو أحدث أعماله الغنائية (فيديو)

إيهاب توفيق
إيهاب توفيق

طرح النجم إيهاب توفيق برومو أحدث أعماله الغنائية بعنوان “ولا حاجة” والمقرر طرحها خلال أيام عبر موقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية.

ويتعاون إيهاب توفيق في أغنية “ولا حاجة” مع كل من الشاعر الغنائي محمد هلال، والملحن عصام كاريكا، والموزع الموسيقي باسم منير.

وتقول كلمات الأغنية: “عارفه الشوق بيعمل فيا ايه ؟ ولا حاجه ! انتي عارفه الحب حرك فيا ايه. ؟ ولا حاجه !”.

وطرح المطرب إيهاب توفيق، أحدث أغنياته بعنوان "ليكى عندى"، عبر موقع "يوتيوب" ومنصات التواصل الاجتماعى.

الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعى وتوزيع وسام عبد المنعم.

أغنية "ليكى عندى" هى الأغنية الثانية للفنان إيهاب توفيق فى أقل من شهر، حيث طرح مؤخرا أغنية "باشا"، والتى تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب، حيث يتماشى إيقاعها مع أجواء الصيف من ناحية اللحن والتوزيع الموسيقى "باشا" تم تصويرها فى دبى، ومن إخراج عادل سرحان، وكلمات محمد شكرى وألحان بينو وتوزيع مانسى.

لنجم إيهاب توفيق إيهاب توفيق ولا حاجة يوتيوب أغنية “ولا حاجة” عصام كاريكا كاريكا

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