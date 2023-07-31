انطلاق صالون "تنسيقية الشباب" لمناقشة قانوني مباشرة الحقوق السياسية والمحليات (فيديو)

انطلقت منذ قليل، فعاليات الصالون النقاشي لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول مخرجات وقضايا المحور السياسي بالحوار الوطني، خاصة قانوني مباشرة الحقوق السياسية والمحليات، وفي المحور المجتمعي يناقش الصالون تحديات العمل النقابي العمالي في مصر.

تدور الجلسة الأولى من الصالون، حول قانوني مباشرة الحقوق السياسية والمحليات، وتتناول أبرز تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية وأبرز الملاحظات عليه، وسقف الدعاية الانتخابية، وكيف يمكن توسيع دور المجتمع المدني في العمليات الانتخابية والحياة السياسية، وكذلك القوائم المغلقة والنسبية والفردية، كما ستتطرق الجلسة الأولي من الصالون إلى قانون الإدارة المحلية، وأهمية إصدار قانون للمحليات؟، وأبرز النقاط الرئيسية التي يجب أن يشملها قانون المحليات، ولماذا تعطل صدوره حتى الوقت الراهن؟.

كما تتناول الجلسة الثانية من الصالون، مناقشة كيفية مواجهة تحديات العمل النقابي العمالي في مصر، ودور العمل النقابي في تطوير عملية تنمية واسعة في مصر، وكذلك أهم القوانين التي ستعمل على تحسين عمل النقابات العمالية.

تدير الحوار خلال الصالون النائبة هدى عمار، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في الجلسة الأولى من الصالون؛ اللواء دكتور رضا فرحات، محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق ونائب رئيس حزب المؤتمر، والدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، والنائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمود الدسوقي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب التجمع.

كما سيشارك في الجلسة الثانية، الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة الأسبق، والنائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنائبة نشوي الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وأحمد مشعل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.