مصرع شاب على يد آخر طعنا بالسكين في مشاجرة ببولاق الدكرور

شهدت منطقة بولاق الدكرور، مصرع شاب على يد آخر طعنا بالسكين في مشاجرة بينهما.

البداية كانت بورود بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة بين طرفين وسقوط أحدهما قتيلاً.

على الفور، انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة "فهد.ش"، مصاب بطعنه نافذة.

وبإجراء التحريات تبين مقتل المجني عليه علي يد آخر بسبب خلافات نشبت بينهما، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.