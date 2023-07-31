الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع شاب على يد آخر طعنا بالسكين في مشاجرة ببولاق الدكرور

ارشيفية
ارشيفية

شهدت منطقة بولاق الدكرور، مصرع شاب على يد آخر طعنا بالسكين في مشاجرة بينهما.

البداية كانت بورود بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور من غرفة النجدة بنشوب مشاجرة بين طرفين وسقوط أحدهما قتيلاً.

على الفور، انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة "فهد.ش"، مصاب بطعنه نافذة.

وبإجراء التحريات تبين مقتل المجني عليه علي يد آخر بسبب خلافات نشبت بينهما، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

بولاق الدكرور مصرع شاب طعنا بالسكين مشاجرة بينهما

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