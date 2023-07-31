الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة ٨ حالات تعدِ على الأراضى الزراعية ببنى مزار في المنيا

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء ببني مزار بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص بأحياء المدينة أو القري التابعة لها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار إنه في إطار الجهود المبذولة فى إزالة التعديات نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار ٨ حالات إزالة لتعديات البناء المخالف وعلى الأراضى الزراعية حيث تمكن المهندس ايهاب عبد القوي نائب رئيس المركز وعاشور سيد رئيس الوحدة المحلية بابو جرج وإدارة الإزالات والإشغالات من إزالة حالتين بناء بدون ترخيص بشارع المدينة المنورة ، وحالة بطريق ابو حرب وتم التحفظ على ١٠ أسياخ حديد.

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المنيا إزالة تعديات ومخالفات بناء مركز بني مزار بالمنيا المهندس إيهاب عبد القوي نائب رئيس مركز بني مزار عماد حسن رئيس مركز بني مزار

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