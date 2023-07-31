إزالة ٨ حالات تعدِ على الأراضى الزراعية ببنى مزار في المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص بأحياء المدينة أو القري التابعة لها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

قال عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار إنه في إطار الجهود المبذولة فى إزالة التعديات نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار ٨ حالات إزالة لتعديات البناء المخالف وعلى الأراضى الزراعية حيث تمكن المهندس ايهاب عبد القوي نائب رئيس المركز وعاشور سيد رئيس الوحدة المحلية بابو جرج وإدارة الإزالات والإشغالات من إزالة حالتين بناء بدون ترخيص بشارع المدينة المنورة ، وحالة بطريق ابو حرب وتم التحفظ على ١٠ أسياخ حديد.

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