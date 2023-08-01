الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

والد تامر "قتيل المطرية": "تدخل للدفاع عن شقيقه فسقط جثة هامدة"

المجني عليه
المجني عليه

عقارب الساعة كانت تشير إلى الثالثة عصراً، عندما عاد "تامر" ابن منطقة المطرية من عمله ليقوم بفض مشاجرة نشبت بين أشخاص وشقيقه الأصغر، ليبدأ المتهمين في وضع خطة للانتقام منه، ومن ثم جاءوا إلى منزله ومعهم أسلحة نارية وبيضاء وانهالوا عليه بالضرب ليسقط جثة هامدة غارقًا في دمائه أمام أسرته وأبنائه الاثنان، وفقًا لما ذكره والد المجني عليه في حديثه لـ "الدستور".

تدخل للدفاع عن شقيقه فسقط جثة 

والد المجني عليه يقول في حديثه لـ"الدستور" إن نجله كان يدافع عن شقيقه الأصغر خلال مشاجرته من المتهمين، لكن ذلك الأمر لم يعجبهم لذلك قرروا الانتقام منه وقتله أمام الجميع.

وأضاف أن المتهمين يمارسون البلطجة على الجيران والسكان، مطالباً رجال الأمن بالقصاص العادل والإتيان بأقصى عقوبة للمتهمين بعدما حرموه من نجله الأكبر وقتلوا بدم بارد.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية بتلقي قسم شرطة المطرية بلاغًا من أحد الأهالي بنشوب مشاجرة وسقوط قتيل يدعى "تامر مجدي" يبلغ من العمر 40 عامًا، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين وجود جثة شاب مصاب بطلق ناري وطعنة نافذة في القلب، وتم نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبإعداد الكمائن تمكن رجال الشرطة من القبض على المتهمين وبحوزتهم السلاح المستخدم في الجريمة وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

المجني عليه
المجني عليه
تامر المطرية والد شقيقة ثلاثة أشخاص

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