حبس متهم بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" في مصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة بحبس متهم بسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" بمصر الجديدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قد الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة)، لقيامه بسرقة (هاتف محمول) من إحدى السيدات بدائرة القسم بأسلوب "المغافلة".

وأمكن التوصل للمجني عليها، وباستدعائها تعرفت على الهاتف المحمول واتهمته بالسرقة، وبتطوير مناقشته أعترف بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص في سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بذات الأسلوب، كما أضاف بارتكاب عدد (4) وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنه، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.