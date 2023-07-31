خبير دولي: روسيا تستغل اتفاقية الحبوب كورقة ضغط على الغرب

قال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إنها المرة الثالثة التي تنسحب فيها روسيا من اتفاقية الحبوب، مؤكدًا أنها تستغل الاتفاقية كورقة ضغط لإحباط مخططات الغرب والولايات المتحدة والناتو.

وأضاف البرديسي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "إكسترا اليوم"، مع الإعلامية نانسي نور، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن روسيا تقول إنها لا تستفيد شيئا من الاتفاقية، وأنها تريد الاستفادة كما تستفيد أوكرانيا، كما أنها تريد أن تخفف الضغوط عليها في العديد من الملفات، ومنها تكرار ضرب جسر القرم، ولتحقيق مكاسب سياسية.

روسيا تبحث عن مصالح أخرى في الدول الإفريقية

وأكد أن انسحاب روسيا من المبادرة ليس جذريًا ولكنه تكتيكيًا، يستهدف الضغط على الغرب قبل العودة للاتفاقية مرة أخرى.