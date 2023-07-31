بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة عين شمس ونقابة الصيادلة بالقاهرة

وقع اليوم الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس و د. محمد منصور الشيخ نقيب صيادلة القاهرة بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين، وذلك بقصر الزعفران، وبحضور الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من العمداء والوكلاء، ومن نقابة الصيادلة بالقاهرة الأستاذ عمرو صبحى، نائب مدير الشئون القانونية لنقابة الصيادلة بالقاهرة.

وأكدالدكتور أمانى كامل، عميد كلية الصيدلة والدكتور على الأنور، عميد كلية الطب أهمية البروتوكول فى الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي للأطباء والصيادلة والعاملين فى المجال الصحى.

كما ناقش الدكتور خالد قدرى، عميد كلية تجارة والدكتور صفاء شحاتة، القائم بعمل عميد كلية التربية والدكتور هيام رفعت، وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور هبة بركات، وكيل كلية البنات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سبل إتاحة برامج الدبلومات المهنية بالكليات المختلفة بالجامعة لأعضاء نقابة الصيادلة بالقاهرة للاشتراك بها، بالإضافة إلى العديد من أنشطة التعاون العلمية المختلفة.

وينتج عن هذا التعاون إعطاء الفرصة للتدريب العملي لعدد أكبر من الصيادلة والعاملين في حقل الرعاية الصحية، كذلك الاستفادة من الكوادر المهنية رفيعة المستوى لدى الجامعة، وإتاحة الفرصة لخريجي الدبلومات الصادرة عن المعهد ذات الصلة للتسجيل بسجلات الأإخصائيين بنقابة الصيادلة في التخصصات المقابلة.