الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بروتوكول تعاون مشترك بين جامعة عين شمس ونقابة الصيادلة بالقاهرة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

وقع اليوم الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس و د. محمد منصور الشيخ نقيب صيادلة القاهرة بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين، وذلك بقصر الزعفران، وبحضور الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من العمداء والوكلاء، ومن نقابة الصيادلة بالقاهرة الأستاذ عمرو صبحى، نائب مدير الشئون القانونية لنقابة الصيادلة بالقاهرة.

وأكدالدكتور أمانى كامل، عميد كلية الصيدلة والدكتور على الأنور، عميد كلية الطب أهمية البروتوكول فى الارتقاء بالمستوى المهني والعلمي للأطباء والصيادلة والعاملين فى المجال الصحى.

كما ناقش الدكتور خالد قدرى، عميد كلية تجارة والدكتور صفاء شحاتة، القائم بعمل عميد كلية التربية والدكتور هيام رفعت، وكيل كلية التمريض لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور هبة بركات، وكيل كلية البنات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سبل إتاحة برامج الدبلومات المهنية بالكليات المختلفة بالجامعة لأعضاء نقابة الصيادلة بالقاهرة للاشتراك بها، بالإضافة إلى العديد من أنشطة التعاون العلمية المختلفة.

وينتج عن هذا التعاون إعطاء الفرصة للتدريب العملي لعدد أكبر من الصيادلة والعاملين في حقل الرعاية الصحية، كذلك الاستفادة من الكوادر المهنية رفيعة المستوى لدى الجامعة، وإتاحة الفرصة لخريجي الدبلومات الصادرة عن المعهد ذات الصلة للتسجيل بسجلات الأإخصائيين بنقابة الصيادلة في التخصصات المقابلة.

الارتقاء بالمستوى المهنى التخصصات التخصص البح التعاون العلمي الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني الدكتور ايمن صالح الدراسات العليا والبحوث

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان