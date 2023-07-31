الجمعة.. أحمد عمر هاشم ضيف "بالخط العريض" على "الحياة"

في حلقة خاصة واستثنائية، تستضيف الإعلامية إيمان أبوطالب الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة، الجمعة المقبل.

وخلال الحلقة، ولأول مرة يلقي د. أحمد عمر هاشم أبياتا من الشعر خلال اللقاء، كما يكشف خلال اللقاء هواياته ورياضاته المختلفة وإلى من يستمع من المطربين؟ ويوضح علاقته بالسينما.

كما يتطرق اللقاء الحصري إلى العديد من القضايا الجدلية، مثل: الحجاب والطلاق الشفهي وأين توجد راس الحسين وجسد السيدة زينب؟

كما يرد فضيلة الدكتور أحمد عمر هاشم على الاتهامات المنسوبة إلى ابن تيمية، ويكشف أركان الصوفية، منددا بجريمة حرق المصحف الشريف.

وخلال اللقاء يجيب د. أحمد عمر هاشم على السؤال الصعب وهو: كيف تصنع الفتوى في مصر؟ ورد بالتفصيل على سؤال: على من نطلق مصطلح العارف بالله؟.

يذاع برنامج "بالخط العريض" على شاشة الحياة في الجمعة من كل أسبوع ٨ مساء تقديم الإعلامية إيمان أبوطالب.