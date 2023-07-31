الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ بورسعيد يستعرض مستجدات العمل فى تطوير منطقة شمال سهل الحسينية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا اليوم مع اللجنة العليا المختصة بتنفيذ آليات إزالة المزارع السمكية المخالفة شمال الحسينية وتحويلها من الاستزراع السمكي للاستزراع النباتي، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، وعبدالعظيم رمضان السكرتير العام للمحافظة، الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، واللواء إبراهيم حامد مساعد مدير الأمن ومديرية الزراعة، وممثلي وزارة الزراعة، ومسئولى الرى والصرف بمنطقة شرق الدلتا وممثلي وزارة الرى ومستشار المحافظة للمساحة والإدارات المختصة.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح تفصيلي من مستشار المحافظة للمساحة حول تحديد نطاق الغطاء النباتي بمنطقة شمال سهل الحسينية مقارنة بالمزارع السمكية بالمنطقة، بالنسبة للنطاق المساحي للمحافظة، والجدول الزمني لخطة العمل  الخاصة بمساحة 17 ألف فدان، ومستجدات تنفيذ المقترحات التي تمت مناقشتها خلال اللقاء السابق، فضلا عن استعراض تطورات العمل من جانب الجهات المعاونة مع المحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد، استمرار تنفيذ تجفيف الأراضي بشمال سهل الحسينية للبدء في تحويلها من الاستزراع السمكي للاستزراع النباتي، مشددًا على كافة الجهات المعنية بالتنسيق والتكامل فيما بينهم، ومتابعة أعمال إزالة التعديات المزارع السمكية وأعمال تجفيف الأرض، وتحصيل وتدقيق بيانات المواطنين، واستمرار إغلاق فتحات الترع، مع وضع جدول زمني للانتهاء من كافة الأعمال في أقرب وقت.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لجميع الشركات التي ستتولى العمل خلال الفترة المقبلة من أعمال تطهير الترع والمصارف لإيصال المياه النظيفة والنهوض بالبنية التحتية للمنطقة، مؤكدا توفير كافة التسهيلات اللازمة؛ لتنفيذ آليات وفقاً للخطة الزمنية المحددة.

كما وجه الدكتور محمد الشحات رئيس هيئة  التعمير والتنمية الزراعية الشكر لمحافظ بورسعيد على تسهيل جميع الإجراءات اللازمة؛ لتنفيذ آليات إزالة المزارع السمكية المخالفة شمال الحسينية وتحويلها من الاستزراع السمكي للاستزراع النباتي، وإعادة بنائها لتوفير المحاصيل الاستراتيجية التي تسهم في توفير احتياجات المواطنين، مؤكدا البدء في الخطوات التنفيذية بـ٥٥٠٠ فدان لانتهاء وفقاً للخطة الزمنية المحددة.

وشدد المحافظ على التنسيق بين الجهات المختصة والمعنية بالتطوير منطقة شمال سهل الحسينية وتكثيف الجهود والتنسيق بين كافة الجهات المعنية بالعمل، لسرعة الانتهاء من أعمال تجفيف أرض شمال سهل الحسينية طبقا للجداول الزمنية المقررة، تماشياً مع ما تشهده المحافظة من خطط التنمية المستدامة، مؤكدا متابعة مستجدات الموقف التنفيذي في أعمال تحويل منطقة شمال سهل الحسينية من الاستزراع السمكي للاستزراع النباتي لزيادة الرقعة الزراعية.

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إزالة التعديات إزالة التعدي استعراض استزراع السمكي الاستزراع السمكي

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