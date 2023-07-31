تكليف الدكتور حسان نعمان قائمًا بأعمال رئيس جامعة سوهاج

أصدر الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قراراً بتكليف الدكتور حسان حمد عبدالرحمن نعمان نائب رئيس جامعة سوهاج لشئون الدراسات العليا والبحوث، قائماً بعمل رئيس الجامعة، اعتبارًا من أول أغسطس 2023، ولحين الانتهاء من إجراءات صدور قرار جمهوري بتعيين رئيس جديد للجامعة.

من جانبه قدم الدكتور حسان النعماني، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على الثقة الغالية بتكليفه بتسيير أعمال الجامعة خلال هذه الفترة الانتقالية، كما وجه رسالة شكر للدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس الجامعة السابق على ما بذله من مجهودات لرفعة شأن الجامعة.



فيما تستأنف جامعة الطفل بجامعة سوهاج ثالث محاضرات البرنامج الدراسي لطلاب المرحلة السادسة "المستوى الثاني" عن "الأهرامات المصرية"، والتي ألقاها الدكتور عماد الصوينع أستاذ الآثار المصرية القديمة بكلية الآثار، وذلك بالقاعة الزجاجية بالمقر القديم للجامعة.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بطلاب جامعة الطفل، والتي تتيح للأطفال إمكانية التفكير العلمي والنقدي والإبداعي من خلال تدريبهم في المجتمع الجامعي، إلي جانب دورها المهم في صقل مهارات الطلاب العلمية والثقافية، وتنمية قدراتهم الذهنية.

وأوضح الدكتور محمد حشمت منسق جامعة الطفل، أن المحاضرة تضمنت العديد من المحاور ومنها تعريف لماذا ندرس علم المصريات والهرم وأنه مقبرة ملكية، وأيضاً اهتمام المصري القديم بالمقبرة، وتم شرح مراحل تطور المقبرة وأشكالها، إلى جانب التعريف بعدد الأهرامات في مصر، وعرض لأشهر الأهرامات.