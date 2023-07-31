مصرع شخص إثر انقلاب سيارة بمصرف الوادي في الإسماعيلية

لقي شخص مصرعه إثر انقلاب سيارة بمصرف الوادي، بجوار كوبرى الحوت بقرية الجزيرة الخضراء التابعة لمركز ومدينة التل الكبير في محافظة الإسماعيلية.

وتلقي المركز الإقليمى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة الوطنية ومشرف عام مكتب متابعة المحافظ للشبكة، اخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة بمصرف الوادي، بجوار كوبرى الحوت بقرية الجزيرة الخضراء التابعة لمركز ومدينة التل الكبير في محافظة الإسماعيلية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة .

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بقيادة الدكتور مصعب البدراوي مدير الفرع بسيارة إسعاف لنقل المتوفي إلى مشرحة مستشفى التل الكبير.