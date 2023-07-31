الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل الشباب.. كويلار أساسيًا وهتان يقود الهجوم أمام الزمالك

الشباب السعودي
الشباب السعودي

أعلن مارسيل كايزر المدير الفني لفريق الشباب السعودي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الزمالك مساء اليوم الاثنين في الجولة الثانية من البطولة العربية.

 

وبدأ جوستافو كويلار الوافد الجديد للشباب في تشكيل الفريق، بينما يقود الهجوم هتان باهبري.

 

تشكيل الشباب.. كويلار أساسيًا وهتان يقود الهجوم أمام الزمالك

 

حراسة المرمى: كيم سيونج جيو

 

خط الدفاع: فواز الصقور، اياجو سانتوس، حسان تمبكتي، حسين الصبياني

 

خط الوسط: جوستافو كويلار، إيفر بانيجا، رياض شراحيلي

 

خط الهجوم: عبد الله الشمري، هتان باهبري، أحمد عبده

 

بينما جاء تشكيل الزمالك كالآتي:

 

حراسة المرمى: محمد صبحي.

 

خط الدفاع: حمزة المثلوثي  – محمد عبد الغني - مصطفى الزناري - حاتم سكر .

 

خط الوسط: أحمد فتوح – نبيل عماد دونجا – عمرو السيسي.

 

خط الهجوم: محمود عبد الرازق " شيكابالا" – سيف الدين الجزيري – أحمد سيد "زيزو".

 

 

 

 

 

 

 

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