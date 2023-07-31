خبير اقتصادى: مصر تحتل المركز الـ14 عالميًا فى التعداد السكانى

قال الخبير الاقتصادي د. فرج عبدالله إن الزيادة السكانية في مصر مرتفعة بصورة كبيرة مقارنة بالإمكانيات الاقتصادية المتاحة حاليًا، حيث تسجل مصر، الآن، رقم 14 عالميًا في التعداد السكاني.

الزيادة السكانية بالدول

وأضاف فرج، خلال لقائه عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من الممكن استثمار الجهد البشري لصالح الاقتصاد في ظل عدد من المتطلبات والمتمثلة في أن يكون هناك قطاع كبير مهتم بالتدريب العملي، ووجود قاعدة رأس مالية كبيرة حيث النمو السكاني المصري بحاجة إلى مضاعفة الإنتاج الاقتصادي 3 أضعاف.

التوازن بين الإنتاج والإنجاب

وتابع أنه في جنوب شرق آسيا استطاعت بعض الدول استغلال هذه الزيادة السكانية حتى حدث توازن بين الإنتاج والإنجاب، لكن هذا التوازن حدث من خلال وقف الإنجاب لعدة سنوات حتى يرتفع المؤشر الاقتصادي للدولة ويفوق الجانب الإنجابي.

وأشار إلى أن الزيادة السكانية تمثل خطورة كبيرة على الأمن الغذائي في الدول بصورة كبيرة، كما أن الزيادة السكانية تمثل خطورة على المجتمعات وقت الأزمات والأوبئة.