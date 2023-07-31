الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التحفظ على جثمان طالب الثانوية العامة الغارق بشاطئ بورسعيد

الطالب المتوفي
الطالب المتوفي

أمرت جهات التحقيق بـ محافظة بورسعيد بالتحفظ علي جثمان طالب الثانوية العامة الغارق في الشاطئ، لحين الانتهاء من الإجراءات والتصريح بالدفن.


واستقبلت مشرحة مستشفي النصر التابع لهيئة الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل، جثة طالب الثانوية العامة زياد هاني أحمد إبراهيم، والذي يبلغ من العمر 18 عامًا، بعد أن تعرض للغرق بالأمس، تحت تصرف جهات التحقيق.

وكان الطالب زياد قد ذهب صباح أمس الأحد رفقة زملائه من طلاب الثانوية العامة لشاطئ بورسعيد، وذلك للسباحة وقضاء وقت ممتع في ساعات القلق علي ظهور النتيجة، وأثناء السباحة مع 2 من زملائه سحبته التيارات المائية، ولم يستطع مقاومتها وغرق، ولم يتمكن أصدقاؤه من إنقاذه.


وجرت جهود كبيرة من الإنقاذ النهري وإدارة الشاطئ وجهات أخرى، وذلك للبحث عن الجثمان، وظهر قبل قليل داخل باب 20 الجمركي، بعد أن جرفته المياه لـ قناة السويس، وتم وضعه بالمشرحة لحين التصريح بالدفن.


كانت الأجهزة الأمنية بـ محافظة بورسعيد قد تلقت بلاغًا بالحادث، وجرى تشكيل فريق من إدارة البحث الجنائي للوقوف علي الأسباب، وتحرير المحضر الخاص بالواقعة، على أن تتولي جهات التحقيق استكمال الإجراءات.

نجاح الغريق بالثانوية العامة

يذكر أن الطالب زياد والذي عُثر على جثمانه بقناة السويس بعد أن غرق في شاطئ بورسعيد، كان قد حصل علي 82.2 بالمائة بعدد درجات 337 درجة، وتم استخراج شهادة وفاة له بدلًا من شهادة النجاح.

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اجراءات الإجراءات أحمد إبراهيم البحث الجنائ أصدقائه استكمال

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