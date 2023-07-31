«الدفاع الألمانية»: ندرس الانسحاب العسكري من مالي والنيجر

قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس، اليوم الإثنين، إن بلاده تعمل على تقييم الخيارات فيما يتعلق بقواتها الموجودة حالياً، في النيجر وانسحابها العسكري من الجارة مالي.

وقال الوزير الألماني خلال زيارة لإحدى منشآت الأمن الإلكتروني، لـ"رويترز": "نجري محادثات ونستعد للسيناريوهات المختلفة بخيارات متنوعة"، وأضاف أن المسؤولين عن الانقلاب في النيجر تعهدوا بالالتزام بالاتفاقيات الدولية، لكنه أضاف أن هذا لم يتأكد بعد.

واشنطن تفرض عقوبات على 3 مسؤولين من مالى

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الإثنين، عن فرض عقوبات على 3 مسؤولين من مالي لتسهيلهم عمل فاجنر في بلادهم.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها، الولايات المتحدة فرضت عقوبات على ثلاثة مسؤولين ماليين "عملوا عن كثب" مع مجموعة المرتزقة الروسية فاجنر لتسهيل وتوسيع وجود المجموعة في مالي منذ ديسمبر 2021.

وقال البيان إن عدد القتلى المدنيين ارتفع بنسبة 278 في المائة منذ انتشار قوات فاجنر في مالي.

وأضافت أن "العديد من تلك الوفيات كانت نتيجة عمليات نفذتها القوات المسلحة المالية إلى جانب أعضاء من مجموعة فاجنر".

والمعينون هم: وزير الدفاع المالي العقيد ساديو كامارا، ورئيس أركان القوات الجوية العقيد ألو بوي ديارا، ونائب رئيس الأركان المقدم أداما باجايوكو.