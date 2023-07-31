مجدي الوليلي: مكتسبات القمة الروسية الأفريقية حديث العالم

أعرب النائب مجدى الوليلى عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب ، وعضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، عن سعادته الغامرة بالتقارير المطولة التى بثتها مختلف وكالات الانباء ووسائل الاعلام الاقليمية والعربية والافريقية والدولية عن المكتسبات العديدة التى حققتها القمة الروسية الأفريقية لصالح مصر وروسيا والقارة الأفريقية والتى انتهت بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى وعدد من زعماء القارة، إلى جانب ممثلين لـ49 دولة، ورؤساء مفوضية الاتحاد الإفريقى والبنك الإفريقى للاستيراد والتصدير وعدد من التجمعات الاقتصادية الإقليمية مؤكداً أن هذه القمة كانت ناجحة وحققت جميع اهدافها لصالح مصر وروسيا والدول الافريقية وأكبر دليل على ذلك هو الاهتمام الإعلامى الإقليمى والعالمى وغير المسبوق بهذه القمة التى اصبحت حديث العالم.



وقال " الوليلى " فى بيان له أصدره اليوم إنه جاء فى مقدمة المكتسبات التى حققتها هذه القمة لدول القارة السمراء بفضل الرؤية الثاقبة للرئيس السيسى حدوث انفراجة فى أزمة الحبوب التى اشتعلت عقب الحرب بين أكبر موردى القمح والحبوب للعالم روسيا وأوكرانيا، فضلا عن تداعيات الانسحاب الروسي من صفقة الحبوب الأوكرانية والتى تركت آثاراً سلبية على الدول الأكثر احتياجا فى أفريقيا وتعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعمل على انهائها خاصة بعد تعهد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أمام القادة الأفارقة خلال القمة بتجاوز بلادهم هذه التداعيات وتأكيده على أن بلاده قادرة على تعويض إفريقيا عن الحبوب الأوكرانية من خلال تصدير 50 ألف طن حبوب لدولها وأن روسيا قادرة على استبدال صادرات الحبوب الأوكرانية إلى إفريقيا وستكون مستعدة لبدء توريد الحبوب مجانا إلى ست دول بالقارة في غضون 3 أو 4 أشهر وهى بوركينا فاسو، وزيمبابوي، ومالي، والصومال، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وإريتريا اضافة الى تأكيد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بأن روسيا ستزيد من إمدادات الحبوب وتوفير الإمدادات الغذائية في إطار برنامج الأمم المتحدة وتوريد 25-50 ألف طن لكل من الدول الإفريقية الست مجاناً وتقديم الدعم اللازم للدول الافريقبة في التكنولوجيات الزراعية.



وأكد "الوليلى" أن من بين مكتسبات هذه القمة المشروعات الروسية فى مصر وفى مقدمتها مشروع الضبعة وتشييد منطقة صناعية روسية في منطقة قناة السويس في المستقبل القريب وإنشاء أول مرافق الإنتاج الصناعية في المنطقة هذا العام وقيام العديد من الشركات الروسية للعمل في مجال تطوير حقول النفط والغاز في الدول الإفريقية بما فيها مصر والجزائرزيادة حجم التبادل التجاري بالعملات الوطنية

وقال " الوليلى" إن إحدى المكتسبات التى حصلت عليها القارة الأفريقية من الدب الروسي، زيادة التبادل التجاري وتنويعه والتعامل بالعملات الوطنية بدلا من الدولار اضافة الى حرص موسكو على تعزيز التعاون العسكري مع إفريقيا، ما سيؤثر على دحر الارهاب فى القارة

وأشاد " الوليلى" بحرص الرئيس الروسى بوتين على تقديم المساعدات لأفريقيا وشطب ديون بقيمة 23 مليار دولار فضلا عن تخصيص نحو 90 مليون دولار إضافية للدول الأفريقية لتخفيف الديون مشيداً بما كشف عن مسئولون صوماليون بأن روسيا أعفت بلادهم مما يزيد عن 684 مليون دولار في اتفاق تم التوصل إليه على هامش القمة في سان بطرسبرج.