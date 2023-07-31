أول تطبيق لمنظمومة الـ «أون لاين».. 65 ألف متفرج بحفل "كايروكي امباير"

أحيا فريق" كايروكي" احد أنجح خفلاته بموسم الصيف في المنارة بالتجمع الخامس، بحضور ضخم تخطى الـ120 ألفًا من خلال " اللايڤ" و"الأون لاين"، وذلك في أول تطبيق لمنظومة الحضور عبر خاصية الـ"أون لاين" بالوطن العربي.

وأُتيحت الخدمة للجمهور ممن لا يستطيعون حضور الحفلات "لايڤ"، ومن خلال المنظومة يمكن للجمهور التحكم في وضع الكاميرا لمشاهدة الفريق على المسرح، إضافة إلى إمكانية مشاهدة جميع تحضيرات الحفل والكواليس الخاصة به من خلال المؤثر المشهور "مولا" الذي غطى الكواليس لحظة بلحظة.

وأبدع فريق "كايروكي" خلال ساعتين في الحفل وقدم باقة من أجمل الأغاني، ومن أبرز الأغنيات روما، بسرح وأتوه، نفسي أحبك، متوحشنيش، أنا نجم.

ولاقى الحفل تفاعل كبير من الجمهور الذي حضره "لايڤ" حيث تجاوز الـ 55 ألف و"أونلاين" الذي تخطى عددهم 65 ألف متفرج حول العالم، واعتمد تفاعل حاضري الحفل"أونلاين" على "الڤوت" للأغاني التي قُدمت في الحفل، والتقاط الصور التذكارية مع فريق"كايروكي" ، وإرسال رسائلهم من خلال "الكومنتس" التي تم عرضها على شاشتين تم تعليقهما على مسرح الحفل، كما عرضت منصة منلي لايڤ أثناء الحفل صور وڤيديوهات لحاضري الحفل "أونلاين" من خلال "شاشات العرض"، بالإضافة إلى مشاركتهم الغناء مع"كايروكي" من خلال "دويتو غنائي" .

ومن مميزات الخدمة أيضًا عرض الحفلة" أونلاين" في سينما "موڤي" بالسعودية، مما تعتبر أول تجربة فعلية وقد حققت نجاح غير متوقع.

وأشاد "كايروكي" ، خلال الحفل بفكرة حضور الحفل "أونلاين" التي تم تطبيقها لأول مرة في الوطن العربي من خلال منلي لايڤ، وحرص على توجيه الشكر لجميع الحاضرين معبراً عن حبه لهم.

جدير بالذكر أن فريق كاريوكي قد أحيا مؤخراً حفلًا غنائيًا ضخما ببرلين ضمن جولتهم العالمية، وتكون منصة "منلي لايڤ" هي منصة ترفيهية تعمل على التواصل بين الجمهور والنجوم، وتعاقدت المنصة مع عدد كبير من نجوم مصر والوطن العربي على احياء عدد كبير من الحفلات الغنائية خلال الفترة القليلة المقبلة.