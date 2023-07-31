البابا تواضروس الثاني يستقبل الأنبا بيسنتي

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم الاثنين، الأنبا بيسنتي أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مار مينا المعلق بجبل أبنوب، وذلك بخصوص بعض مشروعات الدير.

وكان قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة الأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل، حيث عرض نيافته على قداسة البابا بعض الموضوعات الخاصة بخدمته في القطاع الذي يشرف عليه.

وايضا استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة الراهب القمص مينا الأورشليمي كاهن الكنيسة القبطية في العراق، الذي قدم تقريرًا عن خدمته لأبناء الكنيسة القبطية في العراق.