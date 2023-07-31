طبيب مسئول عن أحد القوافل لـ"الدستور": نتبع أدق وأحدث طرق متابعة المتبرع

بعد تطبيق الضوابط العالمية في نقل الدم..

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أمس، أن الوزير أكد العمل على وضع ضوابط تتفق مع المعايير العالمية لعمليات الدم، بما يضمن توفير دم آمن وفعال، لافتاً إلى تأكيد الوزير على إمكانية استعانة بنوك الدم بالمعامل الخارجية المعتمدة من قِبل الوزارة، لإجراء الاختبارات والتحاليل اللازمة لضمان مأمونية الدم.

تابع: أن الوزير وجه خلال الاجتماع بتشكيل لجنة لدراسة الآليات ووضع الضوابط الخاصة بإجراء فحص الحمض النووي NAT على جميع أكياس الدم تحقيقاً لمأمونية وسلامة الدم، فضلاً عن وضع جدول زمني محدد للعمل على توفيق أوضاع بنوك الدم، بما يضمن توحيد آليات العمل تحقيقاً لأهداف المجلس، إضافة إلى وضع برنامج تدريبي متكامل وموحد للفرق الطبية من العاملين ببنوك الدم، وذلك وفقاً لتوجيهات وزير الصحة والسكان في هذا الشأن، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث أنه من المقرر تدريب 1130 فردا من العاملين ببنوك الدم التابعة للجهات المختلفة، فضلاً عن وضع برامج تدريبية للعاملين ضمن فرق المراقبة، حيث أنه من المقرر التوسع في قاعدة التدريب تباعاً.



في ذات السياق رصدت" الدستور" كواليس استعداد عدد من الأطباء لاستقبال المتبرعين بالدم في سيارات التبرع التابعة لبنك الدم، في محافظة الجيزة ، وطريقة تعاملهم مع الحالات القادمة للتبرع بالدم.



قال الطبيب، كريم أحمد، المسئول عن وحدة التبرع بالدم في وحدة مسجد الاسقامة في محافظة الجيزة إن التبرع بالدم من أسمى وأهم التبرعات التي من الممكن أن يقوم بها الإنسان ، وذلك لأنه من الممكن ينقذ من خلالها حياة شخص أخر، مؤكدًا أن التعامل مع المتبرعين يتم بشكل متطور جدًا، إذ يتم تسجيل بياناتهم بدقة، وإجراء العديد من التحاليل لهم من أجل التأكد من مدى صلاحية حالتهم للتبرع.



تابع: يتم تسجيل البيانات على الحاسب الألى، ولا يسمح للمتبرع بالتبرع مرة آخرى إلا بعد دمرور 3 أشهر على الأقل، وفي حال ذهب للتبرع دون علم بنك الدم، يتم منعمه من التبرع في المستشفى، معقبًا:" نبدأ العمل في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وخلال الفترة الراهنة يتم التجهيز لحملات توعية للطلاب بضرورة التبرع بالدم"، مطالبًا المواطنين بالتبرع بالدم لأن ذلك يساعد أجسادهم على انتاج كرات دم جديدة"