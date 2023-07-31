كل ماتريد معرفته عن برنامج نظم معلومات الأعمال BIS .. بتجارة حلوان

أعلنت كلية التجارة وإدارة الأعمال عن كل ما يتعلق ببرنامج نظم معلومات الأعمال BIS ، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور جمال يوسف القائم بعمل عميد كلية التجارة.

ويعد هذا البرنامج هو نواة لتطوير التعليم الجامعي في مصر ويعكس رؤية وفلسفة جديدة في نسق التعليم العالي والجامعي من خلال الاتى:

1.تعتمد الدراسة بالبرنامج على نظام .الساعات المعتمدة

2.يقسم العام الدراسي إلى فصلين دراسيين ويمكن إضافة فصل صيفي .

3.الساعة المعتمدة هي وحدة القياس المستخدمة.

4.يتطلب الحصول على البكالوريوس أن يجتاز الطالب بنجاح مائة وتسعة وعشرين (129) ساعة معتمدة وذلك على مدى ثمانية فصول دراسية على الأقل – لا تشمل الفصول الدراسية الصيفية – مقسمة إلى أربعة مستويات دراسية.

5.يقوم الطالب بإعداد مشروع التخرج (يحتسب بستة ساعات معتمدة) في أحد مجالات استخدام نظم المعلومات في قطاع الأعمال.

6.يتم تخريج الطلاب في البرنامج في فصليين دراسيين كل عام (دور مايو/يونيو ودور يناير/ فبراير) ولا يسمح بتخرج أي طالب في الفصل الدراسي الصيفي.

7.لا يسمح للطالب بتسجيل أي مقرر دراسي إلا بعد اجتيازه للمتطلبات السابقة لهذا المقرر في حالة وجودها.

8.قبيل بداية كل فصل دراسي – في المواعيد المعلنة لذلك – يقوم الطالب بتسجيل المقررات الدراسية التي يختارها.

9. الحد الأدنى للساعات المعتمدة للتسجيل في كل فصل دراسي (9) ساعات، والحد الأقصى (18) ساعة. ويجوز التجاوز عن هذين الحدين في حالات التخرج فقط وبموافقة المشرف على البرنامج.

10. يسمح للطالب بعد إكمال إجراءات التسجيل أن يقوم، بالتنسيق مع المرشد الأكاديمي للطالب من خلال نماذج وإجراءات محددة، بالاتي:

- إضافة مقرراً أو أكثر وذلك خلال أسبوعين من بدء الدراسة.

- حذف مقرراً أو أكثر وذلك خلال أربعة أسابيع من بداية الدراسة.

-يجوز للطالب بعد تسجيل المقررات التي اختارها أن ينسحب من مقرر أو أكثر خلال 8 أسابيع من بدء الدراسة بحيث لا يقل عدد الساعات المسجلة للطالب عن الحد الأدنى للتسجيل في الفصل الدراسي الواحد (9 ساعات معتمدة) وفى هذه الحالة لا يعد الطالب راسباً في المقررات التي انسحب منها ويحتسب له تقدير "منسحب" فقط.

-إذا انسحب الطالب من مقرر أو أكثر بعد الفترة المحددة لذلك يحتسب له تقدير "راسب" في المقررات التي انسحب منها.

- يتطلب دخول الطالب الامتحان النهائي تحقيق نسبة حضور لا تقل عن 75% من المحاضرات في كل مقرر وإذا تجاوزت نسبة غياب الطالب- دون عذر مقبول- في أحد المقررات 25% يكون لمجلس الكلية حرمانه من دخول الامتحان النهائي بعد إنذاره ويعطى درجة "صفر" في درجة الاختبار النهائي للمقرر.

- إذا تقدم الطالب بعذر قهري يقبله مجلس الكلية عن عدم حضور الامتحان النهائي لأي مقرر خلال يومين من إجراء الامتحان يحتسب له تقدير "غير مكتمل" في هذا المقرر بشرط ألا يكون قد تم حرمانه من دخول الامتحانات النهائية.

-وفى هذه الحالة يتاح للطالب الحاصل على تقدير "غير مكتمل" فرصة أداء الامتحان في هذا المقرر في مدة لاتجاوز شهر من بدء الفصل الدراسي التالي. وتحتسب الدرجة النهائية للطالب على أساس الدرجة الحاصل عليها في الامتحان النهائي مضافاً إليها الدرجة السابق الحصول عليها في الأعمال الفصلية.

ويتميز البرنامج بأنه يقدم تخصصاً فريداً يجمع ما بين إدارة الأعمال ونظم المعلومات يضم البرنامج نخبة منتقاة من أساتذة كليتى التجارة والحاسبات والمعلومات يعتمد البرنامج على نظام الساعات المعتمدة، وهو ما يعطى قدراً من المرونة بالنسبة للطلاب. لغة الدراسة بالبرنامج هى اللغة الإنجليزية. توافر معامل حديثة لتدريب الطلاب أثناء الدراسة. يتيح البرنامج فرص دورات تدريبية وورش عمل متميزة للطلاب أثناء فترة الدراسة.

ويمنح البرنامج درجة البكالوريوس فى أحد التخصصات الفريدة التى تتمتع بها كلية التجارة وإدارة الأعمال وهو تخصص نظم معلومات الأعمال BIS.

وتكون شروط الالتحاق بالبرنامج وفق القواعد الصادرة عن المجلس الاعلى للجامعات، ومجلس الجامعة، ومجلس الكلية، هي:

1.أن يكون الطالب حاصلاً على شهادة الثانوية العامة فى نفس العام الدراسى للقبول.

2.ان يكون الطالب مقبولا بكلية التجارة وادارة الاعمال انتظام، وعن طريق مكتب التنسيق، وفى نفس عام التقدم، مع مراعاة ان الكلية لاتقبل طلاب الانتساب ببرنامج نظم معلومات الأعمال.

3.سيتحدد الحد الأدنى للقبول لدرجه اللغه الانجليزيه في ضوء مؤشرات التنسيق والقبول بالجامعات بما يتناسب مع المرحلة الحاليه وبما يضمن تحقيق العدالة للطلاب، ويفضل خريجى المدارس التى تكون اللغة الأجنبية الأولى بها هى اللغة الإنجليزية.

.4 الحاصلون على شهادة الثانوية الإنجليزي (IGCSE ) بشرط الحصول على تقدير (C ) على الأقل فى مادة اللغة الإنجليزية..

5.الحـــاصلون على شـــــــهادة دبــــلـوم المــــدارس الــثــانــويــة الأمـيريكـية (High School Diploma) بشرط الحصول على تقدير (C ) على الأقل فى مادة اللغة الإنجليزية .

6.أن يكون التفضيل عند قبول الطلاب فى ضوء الأعداد التى يقرها المجلس الأعلى للجامعات على أساس المجموع الاعتبارى للدرجات الحاصل عليها الطالب (مجموع الثانوية العامة + درجة مادة اللغة الإنجليزية + درجة المستوى الرفيع فى مادة اللغة الإنجليزية إن وجد).

7.أن تكون أسبقية القبول من بين الطلاب المرشحين للكلية مباشرة من مكتب التنسيق ويكون قبول الطلاب المحولين من جامعات أخرى فى حالة وجود أماكن شاغرة على نفس الأساس السابق فى حدود العدد المتبقى من المرحلة الأصلية " السابقة ".

8.يصدر قرار من مجلس الكلية ويعتمد من رئيس الجامعة باعتماد نتيجة القبول ببرنامج نظم معلومات الأعمال وبذلك يصبح المشمولين بالقرار فى حكم المقبولين بالبرنامج. ويتم إعلان قوائم المقبولين في مقر الكلية وأيضاً على الموقع الرسمي للبرنامج www.helwan.edu.eg/bis .

9.يقوم الطالب المقبول بالحضور إلى مقر البرنامج بالزمالك في المواعيد المعلنة لاستكمال إجراءات قيده بالبرنامج.

10.في مواعيد التسجيل، يتعين حضور الطالب المقبول لمقر البرنامج بالزمالك لاختيار المقررات التي سوف يقوم بدراستها، بتوجيه من المرشد الاكاديمي، وتسجيلها وسداد الرسوم الدراسية.

يشترط للحصول على درجة البكالوريوس فى التجارة فى تخصص نظم معلومات الأعمال دراسة 129 ساعة معتمدة موزعة على النحو التالى:-

1- متطلبات العامة (12) ساعة معتمدة. (6) ساعة إجبارية. (6) ساعة يختارها الطالب من بين المقررات الاختيارية.

2- متطلبات الكلية ( 60) ساعة معتمدة:

(51) ساعة إجبارية (9) ساعة يختارها الطالب من بين المقررات الاختيارية

3- متطلبات التخصص (57) ساعة معتمدة (48) ساعة إجبارية (9) ساعة يختارها الطالب من بين المقررات الاختياري.

والمستندات المطلوبة فى حالة التقدم هي:

1- بطاقة ترشيح الطالب المطبوعة عن طريق الانترنت بها ان الطالب مرشح إلى كلية التجارة وإدارة الأعمال – جامعة حلوان

2-أصل شهادة الثانوية العامة + صوره منها

3-أصل شهادة الميلاد الحديثة 4-عدد 10 صور فوتوغرافية

5-صورة من بطاقة الرقم القومى للطالب

6-صورة من بطاقة الرقم القومى لولي الأمر

7- استمارة 2 جند للذكور

8- تعهد بصحة البيانات والالتزام بسداد المصروفات الدراسية المقررة

9- استمارة الكشف الطبى (بعد ترشيح الطالب للقبول بالكلية لا يعتبر الطالب مقيدا بالكلية إلا بعد إجراء الكشف الطبي بالإدارة الطبية بالجامعة).

يتميز خريجي برنامج نظم معلومات الاعمال بتأهلهم لكثير من فرص العمل المتنوعة والمختلفة بأسواق العمل المحلية والأقليمية والعالمية، ولعل التأهيل الذى يحصل عليه الطالب بالبرنامج لايؤهله فقط للحصول على وظيفة بالمجالات التالية، وإنما ليصبح خبيراً متميزاً وقيادياً بارعاً فى المستقبل وخاصه فى قطاع نظم المعلومات. وعلي سبيل المثال لا الحصر فإن خريج البرنامج تكون الفرص متاحه أمامه للعمل فى المجالات التالية:

1-انشاء قواعد البيانات المتخصصه

2-انشاء وتصميم وبرمجة المواقع الالكترونية

3-التجارة و التسويق الالكتروني

4-إنشاء وتحليل وتصميم النظم الادارية بمختلف انشطتها ومجالاتها

5-شركات البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات المختلفة

6-هيكلة وتصميم شبكات المعلومات لمنظمات الأعمال

7-المحاسبة الالكترونية المتخصصة

8-قطاع نظم المعلومات فى البنوك وشركات التأمين وغيرها من قطاعات الأعمال.