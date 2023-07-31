إدارة باريس لمبابي: إما الرحيل أو الاستبعاد نهائيًا

تتمسك إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بموقفها في مستقبل كيليان مبابي، مهاجم الفريق.

وترغب إدارة النادي الباريسي في خروج "مبابي" من صفوف الفريق خاصة بعدما طلب اللاعب عدم تمديد عقده، وألمح في تصريحات أثناء إجازته إلى وجود أزمات داخل النادي الباريسي تعيق تتويجه بالألقاب؛ واستبعدته من قائمة الفريق المستدعاة لخوض المعسكر الإعدادي للموسم الجديد في اليابان.

وذكرت صحيفة فوت ميركاتو الفرنسية أن إدارة النادي مازالت مصممة على رأيها، وهو إن أراد مبابي البقاء عليه التوقيع على تمديد عقده، وإن لم يرحل عن الفريق فإنه لن يشارك في أي مباراة بالموسم المقبل.

وتسعى إدارة النادي الباريسي للضغط على مبابي من أجل إقناعه بتمديد عقده مع الفريق والبقاء، وينتهي عقد اللاعب مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل.

ويلعب مبابي ضمن صفوف باريس سان جيرمان منذ انضمامه من فريق موناكو في صفقة إعارة مصحوبة بشرط شراء في نهاية الإعارة، خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017، وتم تفعيل شرط الشراء في الصيف التالي.