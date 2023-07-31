4 قرارت لمحافظة الدقهلية بتعديل المخططات التفصيلية لقرى بني عبيد

نشرت الوقائع المصرية 4قرارت لمحافظة الدقهلية بتعديل واعتماد المخططات التفصيلية لقرية منشأة مصبح وقرية ميت سويد وقرية الزهيرى وقرية أبو المعاطى الباز بمركز بنى عبيد.

ونص القرار الأول: يعدل المخططات التفصيلية لقرية منشأة مصبح مركز بنى عبيد ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للقرية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية.

ونص القرار الثانى تُعدل المخططات التفصيلية لقرية ميت سويد - مركز بنى عبيد ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة حفاظًا على الملكيات الخاصة مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية.

ونص القرار الثالث تُعدل المخططات التفصيلية لقرية الزهيرى - مركز بنى عبيد ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للقرية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية.

ونص القرار الربع تُعدل المخططات التفصيلية لقرية أبو المعاطى الباز - مركز بنى عبيد بتعديل استخدام الموقع المحدد برقم (2) من تعليمى إلى سكنى مقترح، ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للقرية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية.



ونص قرار محافظة الدقهلية محافظ الدقهلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015 والمنعقد يوم الموافق / /2023 ؛ ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام؛ قررنا : مادة 1 - تُعدل المخططات التفصيلية للقرى الاربع ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للقرية وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية.

مادة 2 - يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المؤرخ فى / /2023 مكملاً للقرار فيما لم يرد بهذا القرار.

مادة 3 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ، ويعمل به من تاريخ صدوره.

مادة 4 - يُنشر هذا القرار بالوقائع المصرية محافظ الدقهلية الدكتورأيمن مختار.