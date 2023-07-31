بن دوك: محمد صلاح أفضل لاعبى العالم ومثلى الأعلى فى ليفربول

أشاد الشاب الاسكتلندي بن دوك، جناح وصانع ألعاب ليفربول، بقدرات محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف الفريق الإنجليزي.

وكان بن دوك قد شارك في مباراة ليفربول وليستر سيتي الودية، التي جمعت بين الفريقين أمس الأحد، في إطار استعدادات الأندية لخوض منافسات الموسم الجديد، والتي انتهت بفوز الريدز برباعية نظيفة.

وشارك بن دوك في المباراة بديلًا، ليحل محل محمد صلاح في بداية الشوط الثاني من اللقاء، ليُسجل الهدف الرابع للفريق في الدقيقة 64 من زمن اللقاء.

وشهدت هذه المباراة الودية تألقًا كبيرًا من نجمنا محمد صلاح، الذي صنع هدفين لزملائه في الشوط الأول من اللقاء.

بن دوك يُشيد بقدرات محمد صلاح ويكشف طموحاته مع ليفربول

ونشر موقع ليفربول الرسمي، حوارها مع بن دوك، قائلًا: "محمد صلاح أحد أفضل اللاعبين في العالم، سواء في الوقت الحالي أو في السنوات الماضية".

وأضاف: "أحاول التعلم من كل شيء يفعله محمد صلاح، خلال تواجدي معه في التدريبات".

وتابع: "آمل تقديم أفضل ما لدي وبذل قصارى جهدي لمساعدة الفريق مثلما يفعل تمامًا".

تصريحات بن دوك لموقع ليفربول الرسمي

وعن طموحاته مع ليفربول، قال بن دوك: "أريد خوض العديد من المباريات والحصول على دقائق كثيرة".

واختتم بن دوك تصريحاته، قائلًا: "أحاول أن أصنع لنفسي اسمًا، وأكون جاهزًا للمشاركة دائمًا تحت قيادة المدرب وتنفيذ ما يطلبه مني".

وشارك بن دوك في الموسم الماضي مع فِرق ليفربول تحت 18 و19 و21 عامًا، ويُجيد اللعب في مركزي الجناح الأيمن وكصانع الألعاب.

وبسبب مؤهلاته وموهبته، قرر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، استدعاء بن دوك للفريق الأول.

يذكر أنه بعد معاناة كبيرة، أنهى فريق ليفربول الموسم الماضي 2022/ 2023 بالتواجد في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، ليضمن التأهل إلى بطولة الدوري الأوروبي "اليوروباليج".