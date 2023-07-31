الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير تربوى يوجه نصائح هامة للطلاب قبل دخولهم المرحلة الجامعية

الدكتور حسن شحاتة،
الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي

قدم الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي نصائح مهمة للطلاب قبل دخولهم المرحلة الجامعية، موضحا أن التعليم الجامعي حرية ومسئولية معا، حيث إنه مبني على البحث العلمي والمعامل، والورش، والجانب التطبيقي أكثر من النظري، متابعا: "التعليم الجامعي فيه يتحمل الطالب عبء عملية تعليم ذاته، وهناك التزام من الطالب وليس إلزاما في تقاليد وأعراق الجامعة".

وأضاف الخبير التربوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على "إكسترا نيوز"، يجب أن يكون الطالب على هذا المستوى من الإدراك، ليحسن التعامل مع زملائه وأساتذته، وعلى تقبل التوجيهات، والتعامل بطريقة التعليم الرقمي، والتفاعل مع الزملاء والدكاترة من خلال المحاضرات والمناقشات، لأن ذلك تكوين مهني للطالب، ليصبح صاحب وظيفة في المستقبل.

وأوضح شحاتة، أن دور الأسرة لا يزال موجودا من خلال المتابعة والإرشاد، وتوجيه الطالب الجامعي في كيفية التعامل اليومي مع المكتبة الإلكترونية، والإنترنت، والمشرحة، والتزامه بالملابس الخاصة بالورش، والوقت أيضا، فلا بد أن يكون لديه القدرة على احترام المكان والوقت، حتى لا يمنع من دخول المحاضرات، إلى جانب الالتزام بالحضور.

برنامج هذا الصباح البحث العلمي التعليم الرقمي التعليم الجامعى اكسترا نيوز

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