ننشر تفاصيل اجتماع وكيل صحة دمياط مع مديري المستشفيات الحكومية

عقد الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، اجتماعًا بمدراء مستشفيات كفر سعد ورأس البر وعزبة البرج وكفر البطيخ، في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، بالمتابعة المستمرة والمكثفة للمستشفيات وتوفير الحماية الطبية والرعاية العلاجية للمواطنين، ومنهم المصطافون.

استعرض الاجتماع التأكيد على اشتراطات الحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية الواجب اتخاذها، وأهمية مراعاة معايير الجودة وتطبيقها في المستشفيات، ومتابعة معدلات الأداء وتحفيز المتميزين، وذلك لسبل تطوير وتحسين الخدمات الطبية المقدمة في المستشفيات.

وجه بضرورة رفع درجة الاستعداد في جميع أقسام الطوارئ بالمستشفيات، وتكثيف تواجد الفرق الطبية بجميع التخصصات، من أطباء وفنيين وتمريض، على مدار 24 ساعة، وتوافر جميع الأدوية والمستلزمات لمواجهة الطوارئ خلال فترة الصيف.

وأكد على تواجد المدير المناوب والفرق الطبية في أماكن عملها، وإجراءات التخلص من الكهنة والرواغب، كما وجه بالتنسيق المستمر مع إدارة الشؤون المالية والإدارية، ورصد كافة الملاحظات، وتذليل العقبات، ووضع حلولٍ عاجلة لأية مشكلات.

وشدد عليَّ حسن معاملة المرضى ومرافقيهم، والاستماع إلى متطلباتهم، وتوجيه فِرَق خِدْمَة المواطنين لمتابعة رضا المواطنين عن الخِدْمات والرعاية الطبية المقدَّمة.

واصلت مديرية الصحة بدمياط الحملات المكثَّفة لمُراقبة الأغذية بمصيف رأس البر، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، وتعليمات الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط.

حيث شنَّت إدارة مُراقبة الأغذية بالمديرية على ١٣ منشأة برأس البر، وتم التوصية بغلقها إداريًّا، وأسفرت عن تحرير ٥٠ محضر جنحة صحية، وتم قيد المحاضر لإخطار النيابة العامَّة لاتخاذ اللازم قانونًا.

وتم ضبط ٥٦٠ كيلو إيس كريم وزبادي وقشطة، وتم إعدام ١٨٥ كيلو أغذية متنوعة متغيرة الخواص الطبيعية، وإعدام ٢١٥ لتر عصائر وزيت طعام سبق استعماله من الطاسة.

تم سحب ١٠ عيِّنات من الأغذية المتنوعة للفحص للصلاحية للاستهلاك الإنساني.

وتهيب مديرية الصحة بدمياط بالمواطنين عدم شراء منتجات مجهولة المصدر، والتأكد من تاريخ الصلاحية، وسلامة المنتج حفاظًا على الصحة العامَّة، مؤكدة استمرار الرقابة الدورية لضمان سلامة الغذاء.