والد الثانى بالثانوية العامة: "كان بيسيب المذاكرة لمشاهدة مباريات الزمالك"

قال خالد ناصر، والد عمرو خالد، الثاني على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة "الشعبة الأدبية"، إن ابنه من عشاق نادي الزمالك، وكانت مبارياته هي الشىء الوحيد الذي يترك المذاكرة من أجله.

وأضاف والد عمرو أن ابنه كان جادًا منذ بداية العام الدراسي؛ في مذاكرة مواده الدراسية، مؤكدًا أن يومه كان يبدأ منذ الصباح حينما يستيقظ ويفطر ثم يصلي، ويذاكر منذ التاسعة صباحًا حتى السادسة مساءً، وزاد عدد الساعات في الأشهر الأخيرة قبل الامتحانات، حيث أصبح وقت المذاكرة يصل إلى العاشرة أو الحادية عشر مساءً، مؤكدًا أن ابنه تعب كثيرًا.

وعن تعامل الأسرة معه؛ قال والده إنهم كانوا يُحاولون تخفيف الضغط عنه عن طريق محاولة اصطحابه إلى الخارج، لكنه كان يرفض، موضحًا: لم يكن يترك المذاكرة سوى في مناسبة واحدة، وهي مباريات نادي الزمالك الذي يعشقه.

وعن أحلام عمرو، قال والده إنه يحلم بالالتحاق بكلية سياسة وعلوم اقتصادية.