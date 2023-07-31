"القلعة الزرقاء".. صدور النسخة العربية لرواية الكاتبة الكندية لوسي مود مونتجومري

صدرت حديثًا عن منشورات ميسكلياني بتونس ودار ضمّة بالجزائر رواية «القلعة الزرقاء» للكاتبة الكندية لوسي مود مونتجومري، ومن ترجمة الدكتورة ميساء العرفاوي تمتد على أربعمائة صفحة من المتعة والتشويق.

رواية القلعة الزرقاء

رواية قال عنها الكاتب والقاص التونسي الأستاذ عيسى جابلي في كلمة مكثّفة موجزة تحاكي الرواية في شعريّتها:

«القلعة الزرقاء» روايةٌ تغوص عميقًا في المجتمع الإنساني، وتذهب في تشريحه لتُعرّيَ تناقضاته وتكشف زيفه وخداع مظاهره ببراعةٍ نادرة. ففي يومٍ تُقرّر فالنسي ستيرلنج الخانعة الراضية بكل ما سطّره لها المجتمع أن تنحرف عن الطّريق لتنحت بإرادتها الخاصة ما تريد، مُعرضةً عن كل الضوابط التي حكمتها طيلة تسعةٍ وعشرين عامًا.

ثمّ، وأنت تتوغل في هذه العوالم مأخوذًا بسلاسة اللغة وشعريتها، تكتشف أن الرحلة لم تكن غوصًا في روايةٍ بقدر ما كانت غوصًا في ذاتِكَ الممزقة بين ما أنت عليه وما يجب أن يكون، فإذا أنت تتعرى أمام زيف ما تعتقدُ، وتعود إلى نفسكَ من حينٍ إلى آخر وأنت تغرق في عالم الرواية لتُسائلها مجدّدًا عن مفاهيمك الكبرى، فلا الحب حبٌّ ولا التّحدي تحدٍّ ولا الجسد جسدٌ ولا الحرية حرّيّةٌ ولا القِيمُ قيمٌ.. لعلّك تعيد بالتساؤل ترتيبَ أشيائك ونظرتك إلى الإنسان والوجود، بحثًا عن "قلعتك الزّرقاء".

الكاتبة الكندية لوسي مود مونتجومري

هي روائية كندية، اشتهرت بسلسلة روايات الجملونات الخضراء سنة 1908، التي تدور حول بطلة القصة التي تدعى "آن" وهي فتاة صورتها الكاتبة أنها يتيمة ذات الشعر الأحمر ووجه مغطى بالنمش، وقد حصدت سلسلة رواياتها هذه نجاحًا كبيرًا، وتُرجمت قصصها إلى العديد من اللغات حول العالم.

وقد أصدرت بعد روايتها الأولى "الجملونات الخضراء"، ستة أجزاء على التوالي لذات البطلة "آن"، وربما استلهمت الكاتبة لوسي مود مونتجومري، حكاياتها الشخصية، قصة "آن" الطفلة اليتيمة، فهي أيضًا عانت من رحيل والدتها وهي بعمر السنتين، وانتقلت مونتجمري بعد وفاة والدتها إلى العيش في كنف جديها في كافنديش.

وباعتبارها الابنة الوحيد التي جدتها المسنة، فوجدت لوسي الرفقة في الكتب وخيالها، والذهاب إلى الطبيعة، ومن ثم القدرة على الكتابة أيضًا،حيث قدمت الكاتبة الكندية 20 رواية، وأكثر من 530 قصة قصيرة، و500 قصيدة، و30 مقالة، وغيرها.