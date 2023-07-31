الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"القلعة الزرقاء".. صدور النسخة العربية لرواية الكاتبة الكندية لوسي مود مونتجومري

رواية القلعة الزرقاء
رواية القلعة الزرقاء

صدرت حديثًا عن منشورات ميسكلياني بتونس ودار ضمّة بالجزائر رواية «القلعة الزرقاء» للكاتبة الكندية لوسي مود مونتجومري، ومن ترجمة الدكتورة ميساء العرفاوي تمتد على أربعمائة صفحة من المتعة والتشويق. 

رواية القلعة الزرقاء

رواية قال عنها الكاتب والقاص التونسي الأستاذ عيسى جابلي في كلمة مكثّفة موجزة تحاكي الرواية في شعريّتها:

«القلعة الزرقاء» روايةٌ تغوص عميقًا في المجتمع الإنساني، وتذهب في تشريحه لتُعرّيَ تناقضاته وتكشف زيفه وخداع مظاهره ببراعةٍ نادرة. ففي يومٍ تُقرّر فالنسي ستيرلنج الخانعة الراضية بكل ما سطّره لها المجتمع أن تنحرف عن الطّريق لتنحت بإرادتها الخاصة ما تريد، مُعرضةً عن كل الضوابط التي حكمتها طيلة تسعةٍ وعشرين عامًا.

 ثمّ، وأنت تتوغل في هذه العوالم مأخوذًا بسلاسة اللغة وشعريتها، تكتشف أن الرحلة لم تكن غوصًا في روايةٍ بقدر ما كانت غوصًا في ذاتِكَ الممزقة بين ما أنت عليه وما يجب أن يكون، فإذا أنت تتعرى أمام زيف ما تعتقدُ، وتعود إلى نفسكَ من حينٍ إلى آخر وأنت تغرق في عالم الرواية لتُسائلها مجدّدًا عن مفاهيمك الكبرى، فلا الحب حبٌّ ولا التّحدي تحدٍّ ولا الجسد جسدٌ ولا الحرية حرّيّةٌ ولا القِيمُ قيمٌ.. لعلّك تعيد بالتساؤل ترتيبَ أشيائك ونظرتك إلى الإنسان والوجود، بحثًا عن "قلعتك الزّرقاء".

الكاتبة الكندية لوسي مود مونتجومري

هي روائية كندية، اشتهرت بسلسلة روايات الجملونات الخضراء سنة 1908، التي تدور حول بطلة القصة التي تدعى "آن" وهي فتاة صورتها الكاتبة أنها يتيمة ذات الشعر الأحمر ووجه مغطى بالنمش، وقد حصدت سلسلة رواياتها هذه نجاحًا كبيرًا، وتُرجمت قصصها إلى العديد من اللغات حول العالم.

وقد أصدرت بعد روايتها الأولى "الجملونات الخضراء"، ستة أجزاء على التوالي لذات البطلة "آن"، وربما استلهمت الكاتبة لوسي مود مونتجومري، حكاياتها الشخصية، قصة "آن" الطفلة اليتيمة، فهي أيضًا عانت من رحيل والدتها وهي بعمر السنتين، وانتقلت مونتجمري بعد وفاة والدتها إلى العيش في كنف جديها في كافنديش. 

وباعتبارها الابنة الوحيد التي جدتها المسنة، فوجدت لوسي الرفقة في الكتب وخيالها، والذهاب إلى الطبيعة، ومن ثم القدرة على الكتابة أيضًا،حيث قدمت الكاتبة الكندية 20 رواية، وأكثر من 530 قصة قصيرة، و500 قصيدة، و30 مقالة، وغيرها.

القلعة الزرقاء منشورات ميسكلياني لوسي مود مونتجومري رواية الكتب

الأكثر قراءة

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان