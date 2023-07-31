الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

قصور الثقافة تطلق ورشة "ابدأ حلمك" لدراسة فنون السينما بالأنفوشي (صور)

ورشة ابدأ حلمك..
ورشة ابدأ حلمك.. السينما بين يديك

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، أمس الأحد، أولى فعاليات ورشة "ابدأ حلمك.. السينما بين يديك" المجانية، بقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية.

الورشة التي تنظمها الإدارة العامة للثقافة السينمائية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، سينمائية متخصصة في مجالات السيناريو والتصوير والمونتاج والتمثيل والإخراج، وتستمر حتى 18 أغسطس المقبل.

تضمن اليوم الأول محاضرة بعنوان "مدخل إلى السيناريو" للدكتور أشرف محمد، تناول خلالها كيفية كتابة السيناريو السينمائي بشكل مفصل، وعقدت محاضرة بعنوان "مبادئ النقد السينمائى" للدكتور نادر رفاعي، وتم خلالها عرض فيلم The Lunch Date ومناقشته مع المتدربين لتعريفهم بالمشهد الرئيسي وكيفية قراءته من خلال التعرف على تعبيرات الممثلين وردود أفعالهم.

يشارك في الورشة التدريبية 97 متدربا، يحصلون على شهادة معتمدة عقب دراسة مكثفة تستغرق 20 يوما مقسمة إلى دورة عامة وتستمر حتى يوم 8 أغسطس في مجالات السيناريو، الإخراج والتذوق السينمائي، المؤثرات البصرية والصوتية، هندسة الصوت، مبادئ الفيلم التسجيلي والرسوم المتحركة، ويحاضر بها نخبة من أساتذة المعهد العالى للسينما وكبار المتخصصين فى المجال السينمائي من أبرزهم د. ضياء الدين جابر، د. أشرف محمد، د. إيمان يونس، أحمد رشوان، تامر جوزيف، وعصام حلمي.

ثم تبدأ الدورات المتخصصة في الفترة من 9 حتى 16 أغسطس في مجالات السيناريو ويحاضر فيها كل من د. نادر رفاعي، أشرف راجح، والفنان تامر عبد المنعم، ويقدم محاضرات الإخراج كل من عادل عوض، أشرف فائق و فخر الدين نجيدة. أما مجال التصوير يقدم محاضراته د.حسين بكر، وزايد نايف، بينما يقدم حسام المحفوظي محاضرات المونتاج التي تتناول أساسيات المونتاج وتصحيح الألوان، أما المجال الأخير فهو التمثيل ويقدم محاضراته كل من أشرف فائق وتامر الجزار.

ومن المقرر أن يتم تدريب الطلاب يومي 17 و 18 أغسطس على كيفية صناعة فيلم تسجيلي قصير كمشروع خاص بهم نتاج الورشة التي تقدمها قصور الثقافة لدراسة فنون السينما وإثراء المجال السينمائي بثروة حقيقية من شباب مصر المبدعين.

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ابدأ حلمك السينما بين يديك الإدارة العامة للثقافة السينمائية الهيئة العامة لقصور الثقافة السينما بين يديك ثقافة الأنفوشي قصر ثقافة الأنفوشي بالاسكندرية ورشة أبدأ حلمك

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