الإثنين 31 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 5000 لتر سولار وبنزين قبل البيع بالسوق السوداء بالبحيرة

الحملة
الحملة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية والضربات لمافيا الاستيلاء على الدعم والسوق السوداء ومتابعة الأسواق والمخابز والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

 

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية، عدة حملات تموينية  للرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والمخابز البلدية ومحطات الوقود ومتابعة جميع الخدمات المختلفة التى يتم تقديمها للمواطنين داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به.

 

وأسفرت تلك الحملة بمركز الدلنجات عن ضبط 5000 لتر سولار وبنزين 80 داخل أحد العهد الباطنية غير المرخصة قبل البيع بالسوق السوداء، وجرى التحفظ على المضبوطات وجارى تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

 

وبمركز إيتاى البارود جرى ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 24 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين و4 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، وحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.

 

وبمركز كفر الدوار تم ضبط مخبز بلدي مدعم تصرف في 50 شيكارة دقيق بلدي مدعم بالبيع فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه و13 مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و6 مخابز بلديه قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وجرى التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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