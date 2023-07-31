الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قبل إعلان انضمامه للأهلي رسميًا.. رضا سليم يخضع للكشف الطبي اليوم

رضا سليم
رضا سليم

يخضع المغربي رضا سليم، لاعب الجيش الملكي المغربي، الوافد الجديد للقلعة الحمراء، خلال فترة الميركاتو الجارية للكشف الطبي مع الدكتور أحمد أبوعبلة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول، اليوم الإثنين، ثم يوقع عقود الانضمام للأهلى بشكل رسمي، قبل أن جلسة التصوير لتقديمه عبر وسائل الإعلام الرسمية الخاصة بالنادي.
ووصل رضا سليم مساء أمس الأحد، بصحبة وكيل أعماله وأمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي إلي القاهرة من أجل الخضوع للكشف التوقيع وإتمام إجراءات انتقاله إلى القلعة الحمراء ليكون ثانى صفقات الأهلى فى موسم الانتقالات الصيفية الجارية بعد التعاقد مع أمام عاشور لمدة 5 مواسم قادماً من ميتلاند الدنماركي.
وأنهى مسئولو النادى الأهلى الإجراءات الخاصة بصفقة انضمام المغربى رضا سليم لاعب الجيش الملكى المغربى إلى القلعة الحمراء خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية  في صفقة تبلغ قيمتها 2 مليون و100 ألف دولار لتدعيم صفوف الأهلى فى الموسم المقبل.
وكان إتمام الصفقة متوقفًا على بعض التفاصيل الخاصة بالتعاقد سواء راتب اللاعب أو طريقة سداد قيمة الصفقة علي 3 أقساط بخلاف نسبة 20% إعادة البيع و150 ألف دولار حالة احرازه 15 هدفاٌ في الموسم الأول مع الفريق الأحمر.

 

أحمد أبوعبلة الإعلان الرسمي الانتقالات الصيفية الجارية الجيش الملكي المغربي إمام عاشور جلسة تصوير رضا سليم

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