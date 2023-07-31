كاتب صحفى: مهرجان العلمين مهم وجاذب وجماهيرى جدًا (فيديو)

قال الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي، إن مهرجان العلمين مهم وجماهيري جدًا، ويلقى قبولًا لدى كل الناس، وأصبحت منطقة العلمين جاذبة للجميع من كل أنحاء العالم مصريين وعرب وأجانب.

وأضاف عبد الراضي، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المذاع على قناة dmc، اليوم الإثنين، أن المهرجان به بطولات مختلفة وفعاليات متنوعة، والعمل والأداء مستمر طوال الـ24 ساعة على مدار الأسبوع.

وأوضح الكاتب الصحفي، أن برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس قدم حلقة مختلفة من العلمين الجديدة، خاصة أنها استضافت فرقة "أيامنا الحلوة" الذين قدموا أغانينا التراثية، والساحر كريس المصري.

كريس المصرى شاب رائع ويقدم عروض مبهرة

وتابع: كريس المصري شاب رائع ويقدم عروضا مبهرة، إضافة إلى أن المهرجان يستضيف بطولات عالمية، وأيضًا الفلكلور.