في ذكرى ميلاده.. تعرف على مشوار سعيد صالح مع "الزعيم"

يحل اليوم الإثنين الموافق 31 يوليو ذكرى ميلاد نجم الكوميديا الشهير الفنان سعيد صالح ، ملك خشبة المسرح الذي استطاع أن يحقق شهرة كبيرة، ويقدم أدوارا ما زالت خالدة مثل شخصيته بمسرحية العيال كبرت "سلطان السكري".

لم تكن شهرة سعيد صالح بالفن فقط، بل صداقاته داخل مجال الفن اشتهرت أيضًا، وبالتزامن مع ذكرى ميلاده نقدم لكم من خلال هذه السطور محطات في حياة الفنان سعيد صالح مع صديقه الزعيم عادل إمام.

صداقة سعيد صالح وعادل إمام

شهد الجماهير على علاقة الصداقة التي جمعت بين الفنان سعيد صالح والزعيم عادل إمام، فلم تكن بالتمثيل فقط، بل بالواقع تعد العلاقة التي جمعتهما مثالًا حيا لمعنى الصداقة الحقيقي، فقد تعرفا على بعضهما البعض منذ دراستهما بالجامعة سويًا.

واستمرت علاقتهما عقب شهرتهما والدخول بعالم الفن، وعملا معًا في العديد من الأعمال التي حققت نجاحًا باهرًا، ومن أبرز أعمالهما مسرحية مدرسة المشاغبين، فيلم سلام يا صاحبي، كما أنه ظهر كضيف شرف قبل وفاته مع عادل إمام ببعض الأعمال الفنية.

ساند الفنان عادل إمام سعيد صالح بكافة أزماته، حيث تم حبس سعيد أكثر من مرة، وعمل معه بعد خروجه من السجن في فيلم بخيت وعديلة، فكانا يظهران بجانب بعضهما البعض بالمناسبات والتكريمات، كما ظهرا سوياً في مشهدهما الأخير في فيلم “زهايمر” ليكون بكاء عادل إمام في هذا المشهد بكاءً حارا وصادقا.

ومن أبرز الأعمال التي شاركا معًا بها فيلم: "سلام يا صاحبي، الواد محروس بتاع الوزير، الهلفوت، بائعة الشاى، حتى آخر العمر، آنسات وسيدات، أين عقلى، الرصاصة لا تزال فى جيبى".

يذكر أن سعيد صالح ولد في مثل هذا اليوم عام 1940 بقرية "مجيريا" مركز أشمون بالمنوفية، عاش وتربى فى حى السيدة زينب بالقاهرة، حيث كان والده أزهرياً يعمل فى شركة الغاز ووالدته ربة منزل، ودرس سعيد صالح بكلية الأداب، وتخرج عام 1960، وأثناء دراسته كان يمارس هوايته بالتمثيل عبر مسرح الجامعة.

واشتهر سعيد صالح بأعماله المسرحية كونه كان يعشقه وشهد على بداياته، فقدم أكثر من 300 مسرحية، أبرزهم: "مدرسة المشاغبين، العيال كبرت، هاللوا شلبى، كعبلون، نحن نشكر الظروف، كرنب زبادى، حلو الكلام، وسرى جدا جدا"، وبالسينما أيضًا تخطت أعمال سعيد صالح الـ500 فيلم.