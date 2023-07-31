الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بقتل قهوجى إثر مشاجرة بالشرقية 4 أيام

حبس
حبس

 قررت النيابة العامة بفاقوس، حبس 3 أشخاص لاتهامهم بقتل قهوجى، إثر مشاجرة بينهم نطاق مركز فاقوس محافظة الشرقية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 

 البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود إشارة مستشفى فاقوس المركزى بوصول "أحمد س س ب"، 35 سنة، قهوجى مقيم قرية العرين دائرة مركز فاقوس، جثة هامدة، إثر إصابته بجرح نافذ، تم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 

وتبين من التحريات الأولية، قيام كل من "صلاح م ع ش" و"محمد ص م ع ش" و"محمود ص م ال" مقيمين قرية الفدادنة مركز فاقوس، بارتكاب الواقعة والتعدى على القهوجى بالضرب وإحداث إصابته التى أودت بحياته، إثر مشاجرة بينهم، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين الثلاثة، والأداة المستخدمة فى الجريمة.

 

وحرر عن  الواقعة المحضر 5523 إدارى مركز شرطة فاقوس لسنة 2023، وتم إحالته للنيابة العامة التى أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة الأحرار التعليمى، وانتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثمان وتشريحه لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

النيابة العامة بفاقوس محافظة الشرقية بقتل قهوجى

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