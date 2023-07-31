المشدد 5 سنوات لعاطلين سرقا هاتفا محمولا من شاب تحت تهديد السلاح ببنها

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثامنة، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد وأحمد حسني حمادة، وأمانة سر محمد طايل، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لعاطلين، لاتهامهما بسرقة هاتف محمول تحت تهديد السلاح من شاب بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1470 لسنة 2023 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 316 لسنة 2023 كلي شمال بنها، أن المتهمين "محمد ص إ"، 27 سنة، عاطل، و"أيمن و ا"، 26 سنة، عاطل، سرقا تحت تهديد السلاح الأبيض "مطواة قرن غزال"، هاتفا محمولا ملك "م أ ي"، طالب، بأن بثوا الرعب في نفس المجني عليه لتثبيط همته وإرغامه على الانصياع لهما بتسليم الهاتف المحمول، وبالفعل سرقا الهاتف وفرا هاربين.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا سلاحاً أبيضاً "مطواة قرن غزال" دون مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية، والتي تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص، كما قاما بتهديد شخص بالإيذاء بالسلاح الأبيض مما بث الرعب في نفسه.