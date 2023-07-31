السجن المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين فى "مشاجرة القليوبية"

قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله، اليوم الإثنين، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لـ 3 متهمين، لاتهامهم بإحداث عاهة مستديمة لشاب خلال مشاجرة بينهم بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10874 لسنة 2022 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 3896 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهمين "حسن م ت"، 32 سنة، غيابيا، و"تهامي ق ت"، 31 سنة، وشقيقه "رمضان ق ت"، 29 سنة، حضوريا، تعدوا بالضرب على المجني عليه "ع م أ"، باستخدام أدوات "شوم" وأسلحة بيضاء، خلال مشاجرة بينهم بسبب خلافات الجيرة، وتسبب ذلك في إحداث عاهة مستديمة له يستحيل برؤه منها بنسبة بلغت 31% بيده اليمني.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة مركز شرطة بنها، بين طرفين أسفرت عن إصابة أحد الطرفين بسبب خلافات الجيرة، على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب المشاجرة بسبب خلافات الجيرة.

وجرى نقل المصاب لمستشفى بنها الجامعي لتقديم العلاج، وتبين حدوث عاهة مستديمة له باليد اليمنى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.