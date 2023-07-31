الإثنين 31 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

العثور على جثة متحللة لشاب بمياه ترعة فى الشرقية

جثة
جثة

استقبل مستشفى بلبيس العام بالشرقية، اليوم، جثة متحللة لشاب من محافظة القاهرة، عثر عليه بمياه ترعة الإسماعيلية، وتم نقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، وتم إخطار النيابة العامة.

 

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بتقديم بلاغ من مركز شرطة بلبيس بالعثور على جثة متحللة لشاب بمياه ترعة الإسماعيلية.

 

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من التحريات أن الجثة لشاب من منطقة الشرابية محافظة القاهرة، ويدعى "محمد. أ. ذ"، 21 سنة، وبتوقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة مفتش الصحة تبين أن الجثة فى حالة تحلل.

 

حرر عن الواقعة المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة أمرت بالتحفظ على الجثة بمشرحة  مستشفى بلبيس العام، وطلبت التحريات حول الواقعة.

مستشفى بلبيس العام محافظة القاهرة مدير أمن الشرقية

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