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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 31-7-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 31-7-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات الأفريقية والأوروبية والآسيوية بين المنتخبات، خلال فترة التوقف الدولي بعد انتهاء الموسم الحالي 2022-2023.

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباراة الزمالك ضد الشباب السعودي في بطولة كأس الملك سليمان للأندية، بالإضافة إلى مباريات كأس العالم للسيدات.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في كأس الملك سلمان للأندية الابطال والقنوات الناقلة

- الوحدة الإماراتي X شباب بلوزداد: في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية، وتحديدًا على قناة SSC 1

- الشباب السعودي X الزمالك: في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية، وتحديدًا على قناة SSC 1

- الرجاء المغربي X الكويت الكويتي: في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية، وتحديدًا على قناة SSC 1

- الاتحاد المنستيري التونسي X النصر السعودي: في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية، وتحديدًا على قناة SSC 1

• مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للسيدات والقنوات الناقلة

- اليابان X إسبانيا: في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1

- كوستاريكا X زامبيا: في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 2

- كندا X أستراليا: في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 1

- إيرلندا X نيجيريا: في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة الزمالك الشباب السعودي كأس الملك سليمان للأندية كأس العالم للسيدات النصر السعودي

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