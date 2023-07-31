تفاصيل أقوال مالك مصنع السلام المحترق

استمعت نيابة السلام إلى أقوال مالك مصنع لإنتاج الأدوات البلاستيكية نشب به حريق لسماع أقواله.

وقال مالك المصنع إنه فوجئ باشتعال النيران ولم يتهم أحدا بالتسبب فيه.

وكشفت التحقيقات عن أن ماسا كهربائيا هو السبب وراء الحريق، وتبين من المعاينة أن المصنع مكون من أربعة طوابق وأرضي، وأضافت المعاينة أن النيران اشتعلت في الطابق الثاني الذي تم تدميره بالكامل على مساحة 600 متر.

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل مصنع في السلام، وعلى الفور انتقل رجال الإطفاء إلى المكان، وفرضت قوات الأمن كردونا أمنيا في موقع الحريق وحاصرت كرات اللهب ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات.