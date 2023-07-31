كيف يمكن أن يؤثر تناول المانجو على بشرتنا ويسبب طفحًا جلديًا؟

المانجو له طعم لا يصدق، ومع ذلك يعاني العديد من محبي المانجو من رد فعل جلدي إذا تم الإفراط في تناوله، يمكن أن يكون خفيفًا جدًا مثل الشعور بوخز وحكة طفيفة أثناء الاستمتاع بالمانجو، هذا الإحساس خفيف وغالبًا ما يخف في بضع ثوانٍ، ومع ذلك يمكن أن يتفاقم هذا لدى العديد من الأشخاص بل قد يتسبب في حدوث ضيق في المسالك الهوائية وصعوبة في التنفس.



كيف يؤثر المانجو على بشرتك



طفح جلدى

إذا كنت تعاني من حساسية من المانجو، فقد تصاب ببثور صغيرة يمكن أن تسبب الحكة والرش تدوم لعدة أيام، في حالة الأعراض الخفيفة يمكن أن يساعد كريم الطفح الجلدي ولكن في الحالات الشديدة يجب على المرء الإسراع إلى الذهاب للطبيب أو استخدام حاقن إبينيفرين تلقائي للسيطرة على الأعراض.

حبوب المانجو

إذا ظهرت عليك البثور في هذا الوقت من العام فقد يكون بسبب المانجو بصرف النظر عن الرطوبة، يمكن لبعض الناس الإصابة بدمامل مليئة بالصديد على الوجه بعد تناول المانجو، يمكن أن تصبح الدمامل مصدر قلق بمرور الوقت وقد تسرق راحة البال، يمكن أن يكون بسبب حمض الفيتيك في المانجو الذي يمكن أن يولد حرارة في الجسم.

حب الشباب

يمكن أن تؤدي المادة المسببة للحساسية في المانجو أيضًا إلى ظهور حب الشباب لدى بعض الأشخاص، إذا كنت تعاني أيضًا من مثل هذه المشكلات الجلدية يمكنك محاولة إزالة التقشير تمامًا قبل تناول الطعام.

بثور

يمكن أن يؤدي المانجو إلى ظهور بثور، على الرغم من أن المانجو لها العديد من الفوائد بالنسبة لك إلا أنها قد تجعل الشخص عرضة لمشاكل البشرة في بعض الأحيان.