ميركاتو المظاليم.. حرس الحدود يضم شقيق زيكو وجمهورية شبين يتعاقد مع حسنى زكى

واصلت الأندية المتأهلة لدوري المحترفين، الذي ينوي اتحاد الكرة تطبيقه الموسم المقبل رغم وجود كثير من الاعتراضات، تدعيم صفوفها باللاعبين الجدد، حيث تعاقد بترول أسيوط مع أبوبكر فوزي لاعب سرس الليان ليكون الصفقة الخامسة للفريق بعد ضم يوسف النبراوي من إف سي زد، وعبدالرحمن خميس من سبورتنج، ومحمد عماد من ميت خلف، ومحمود مقلد لاعب جمهورية شبين.

وأبرم لافيينا صفقته السابعة بالتعاقد مع عبدالرحمن أسامة، لاعب مالية كفرالزيات، وكان قد ضم أحمد خالد ومحمد عبدالشافي "عسلية" من الشمس، ويوسف فهيد من الواسطى، ومحمود متولي "ساسي" من الألومنيوم، وعمر المختار من الأوليمبي، ومحمد أشرف لاعب بني مزار.

وتعاقد أبوقير للأسمدة مع أحمد حسن ومحمود علاء لاعبي إف سي زد، وكان قد ضم أحمد فايز لاعب نبروه.

وقام حرس الحدود الهابط من الدوري الممتاز بضم عبدالرءوف زيكو لاعب طنطا لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، وهو شقيق مصطفى زيكو نجم الفريق السكندري.

وقام بروكسي بضم عمرو أحمد "سنارة" لاعب سموحة لمدة 3 مواسم فى صفقة انتقال حر، وكان قد تعاقد مع عبدالرحمن حمدي "جنش" من سموحة أيضًا.

سنارة مع مسئولي بروكسي

وتعاقد نادي راية مع إبراهيم رجب ريعو وناصر البوهي لاعبي الإنتاج الحربي وسبق له ضم خالد عبدالرازق من مستقبل وطن وحسام حسبو حارس مرمى بايونيرز وأحمد لالا وعبدالعليم السيد من السكة الحديد ومحمد موسى حارس الإنتاج الحربي وأحمد عادل ورامز زيدان من إف سي زد ومحمد هيكل من منتخب السويس وحسام عبدالواحد من إيسترن كومباني.

وأبرم الجمهورية شبين بقيادة عصام شعبان صفقته الأولى بالتعاقد مع حسني زكي لاعب وسط أبوقير للأسمدة.