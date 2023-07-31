الثالثة على الجمهورية الشعبة الأدبية: والدى كان يساعدنى فى المذاكرة

قالت الطالبة نسمة محمد سليمان جسار، الطالبة بمدرسة قاسم أمين الثانوية بنات، التابعة لإدارة شرق طنطا بمحافظة الغربية، والحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، إنها سجدت لله شكرًا عندما تلقت اتصال يبلغها بحصولها على هذا المركز.

وأضافت الطالبة، في تصريحات لها، أن والدها كان يساعدها هي وشقيقتها التوأم في المذاكرة والمراجعات وتنظيم أوقاتهم بين الدروس وأوقات المراجعة والصلاة، موضحة أن فرحتها ستكتمل غدًا عند سماع خبر تفوق شقيقتها التي تعبت واجتهدت معها في هذا العام.

وعلق والدها الدكتور محمد جسار، دكتور صيدلي، على تفوق ابنته قائلًا إن الطالبة نسمة متفوقة منذ الصغر، فكانت دائمًا تحصل على المراكز الأولى كل عام، مضيفًا إنه كان يتوقع هذا التفوق الكبير، وأشاد بجهود قيادات وزارة التربية والتعليم التي قامت بالاتصال بهم وتهنئتهم.

يذكر أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، أعلن أن النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023، بلغت 78.8%، وأن عدد أوائل الثانوية العامة وصل إلى 30 طالبًا وطالبة، وسيتم عقد مؤتمر صحفي ظهر الإثنين لإعلان تفاصيل النتيجة بشكل كامل، وأسماء الأوائل.