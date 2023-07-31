الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الثالثة على الجمهورية الشعبة الأدبية: والدى كان يساعدنى فى المذاكرة

الطالبة نسمة محمد
الطالبة نسمة محمد سليمان جسار

 قالت الطالبة نسمة محمد سليمان جسار، الطالبة بمدرسة قاسم أمين الثانوية بنات، التابعة لإدارة شرق طنطا بمحافظة الغربية، والحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في الشعبة الأدبية بالثانوية العامة، إنها سجدت لله شكرًا عندما تلقت اتصال يبلغها بحصولها على هذا المركز.

وأضافت الطالبة، في تصريحات لها، أن والدها كان يساعدها هي وشقيقتها التوأم في المذاكرة والمراجعات وتنظيم أوقاتهم بين الدروس وأوقات المراجعة والصلاة، موضحة أن فرحتها ستكتمل غدًا عند سماع خبر تفوق شقيقتها التي تعبت واجتهدت معها في هذا العام.

وعلق والدها الدكتور محمد جسار، دكتور صيدلي، على تفوق ابنته قائلًا إن الطالبة نسمة متفوقة منذ الصغر، فكانت دائمًا تحصل على المراكز الأولى كل عام، مضيفًا إنه كان يتوقع هذا التفوق الكبير، وأشاد بجهود قيادات وزارة التربية والتعليم التي قامت بالاتصال بهم وتهنئتهم.

يذكر أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، أعلن أن النسبة العامة للنجاح في نتيجة الثانوية العامة 2023، بلغت 78.8%، وأن عدد أوائل الثانوية العامة وصل إلى 30 طالبًا وطالبة، وسيتم عقد مؤتمر صحفي ظهر الإثنين لإعلان تفاصيل النتيجة بشكل كامل، وأسماء الأوائل.

سجدت لله شكر ا عندما تلقت اتصال يبلغها بحصولها على هذا المركز المركز الثالث على مستوى الجمهورية المدارس والجامعات امتحان الثانوية العامة المركز الثالث المركز الرابع رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى شعبة الأدبية شعب شقيقتها التوأم

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

رابط نتيجة 3 ثانوى 2023 برقم الجلوس

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 وزارة التربية والتعليم

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

اعرف الآن نتيجة الثانوية العامة محافظة المنوفية 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

لواء. محسن الفحام

مصر بلد المقصد

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان

الاحتلال الإسرائيلى يجبر فلسطينيًا على هدم منزله فى القدس