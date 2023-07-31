فتاة تقفز من الطابق الثالث بمدينة نصر خوفا من نتيجة الثانوية العامة

أصيبت طالبة بالثانوية العامة بعدة كسور وسحجات في محاولة التخلص من نفسها، خوفًا من نتيجة الثانوية العامة، وقفزت من شرفة منزلها بالطابق الثالث بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة، وتم نقلها للمستشفى.

وكانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة، إخطارًا من المستشفى يفيد بوصول فتاة في العقد الثاني من العمر، طالبة في مرحلة الثانوية العامة، مصابة بعدة كسور وسحجات.

وكشفت التحريات، أن الفتاة أصيبت بحالة من الخوف مع قرب إعلان نتيجة الثانوية العامة فقفزت من شرفة منزلها لتصاب بسحجات وكسور ونقلت للمستشفي على الفور، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.